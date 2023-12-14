75. Emmy Ödülleri'nin sunucusu belli oldu

Televizyon dünyasının Oscar'ları olarak kabul edilen 75. Emmy Ödülleri'ni sunacak kişi belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.12.2023 - 16:55
75. Emmy Ödülleri'nin sunucusu belli oldu
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Televizyon dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen 75. Emmy Ödülleri, Hollywood'da devam eden grev nedeniyle ertelenmişti. Ödül töreni, senaristlerin ve oyuncuların aynı anda grevde olması sebebiyle 18 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirilemeyecek ve yeni bir tarih belirlenecekti.

Yapılan son açıklamaya göre, 75. Emmy Ödülleri, 15 Ocak 2024 tarihinde düzenlenecek. Bu erteleme, en az 20 yıldır ilk defa gerçekleşen bir durum olacak.

Emmy Ödülleri'nin bu yılki sunucusu Anthony Anderson olacak. Anthony Anderson, Transformers, Beşikten Mezara ve Korkunç Bir Film 3 gibi önemli yapımlarda yer almıştı.

Adaylar arasında, HBO imzalı Succession dizisi, 27 adaylıkla öne çıkarken, The Last of Us ve The White Lotus da en çok adaylık kazanan diğer yapımlar arasında yer aldı. Succession dizisi, 4. sezonuyla veda ederken 27 dalda aday gösterilerek Emmy Ödülleri tarihine geçti.


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