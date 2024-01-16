75. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu: İşte kazananlar

Yayınlanma: 16.01.2024 - 10:28

Güncelleme: 16.01.2024 - 10:38

ABD’de televizyon dünyasının Oscarları olarak da anılan Emmy Ödülleri’nin 75’incisi sahiplerini buldu. Geçen yıl sona eren Succession ile birlikte Beef ve The Bear dizileri en çok ödül alan yapımlar oldu. Succession'daki rolleriyle Sarah Snook, Kieran Culkin ve Matthew Macfadyen en iyi oyuncu ödüllerini kazanırken, dizi de en iyi drama dizisi ödülüne değer görüldü.

Eylül ayında yapılması planlanırken Hollywood Grevi nedeniyle ertelenen 75. Emmy Ödül Töreni, Los Angeles'taki Peacock Tiyatrosu'nda düzenlendi.

Ödülleri kazananların listesi şöyle:

En İyi Drama Dizisi: Succession

En İyi Komedi Dizisi: The Bear

En İyi Mini Dizi: Beef

(Succession dizisiyle En İyi Oyuncu ödüllerini kazanan Matthew Macfadyen, Sarah Snook ve Kieran Culkin.)

En İyi Aktör - Drama: Kieran Culkin - Succession

En İyi Aktrist - Drama: Sarah Snook - Succession

En İyi Aktör - Komedi: Jeremy Allen White - The Bear

En İyi Aktrist - Komedi: Quinta Brunson - Abbott Elementary

En İyi Aktör - Mini Dizi: Steven Yeun - Beef

Ali Wong

En İyi Aktrist - Mini Dizi: Ali Wong - Beef

En İyi Yardımcı Aktör - Drama: Matthew Macfadyen - Succession

En İyi Yardımcı Aktrist - Drama: Jennifer Coolidge - The White Lotus

En İyi Yardımcı Aktör - Komedi: Ebon Moss-Bachrach - The Bear

Ayo Edebiri

En İyi Yardımcı Aktrist - Komedi: Ayo Edebiri - The Bear

En İyi Yardımcı Aktör - Mini dizi: Paul Walter Hauser - Black Bird

En İyi Yardımcı Aktrist - Mini dizi: Niecy Nash-Betts - Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Jeremy Allen White

En İyi Senaryo - Komedi: The Bear - Christopher Storer (System isimli 1. sezon 1. bölüm ile)

En İyi Senaryo - Drama: Succession - Jesse Armstrong (Connor’s Wedding isimli 4. sezon 3. bölüm ile)

En İyi Senaryo - Mini Dizi: Beef - Lee Sung Jin (The Birds Don't Sing, They Screech In Pain isimli 1. bölüm ile)

En İyi Yönetmen - Komedi: Barry - Bill Hader

En İyi Yönetmen - Drama: Succession - Mark Mylod (Connor's Wedding bölümü ile)

En İyi Yönetmen - Mini Dizi: Beef - Lee Sung Jin (Figures of Light isimli dizinin 10. ve son bölümü ile)