8 ay önce kaybettiği kedisini 'miyav' sesinden tanıdı

18 Ocak 2022 Salı, 17:59

PA Media

40 yaşındaki Rachael Lawrence isimli kadın, geçen yıl kedisini kaybetti. Lawrence, diğer kedisini kontrol etmek için daha önce evine gelen veterineri aradığında arka planda bir 'miyav' sesi duydu.

Lawrence, duyduğu sesin kulağına tanıdık geldiğini belirterek veterinere çeşitli sorular yöneltti.

Sputnik'in aktardığına göre, 3 çocuk annesi Lawrence, veterinerden söz konusu kedinin başıboş bir hayvan olduğunu ve bir hafta önce kliniğe getirildiği yanıtını aldı. Aldığı yanıt üzerine şüpheye düşen kadın, veterineri daha sonra birkaç kez daha aradığını ancak kendisine ulaşamadığını belirtti.

Aramaları sonucunda veterinere ulaşan Lawrence, kedinin siyah olup olmadığını sordu ve 'evet' yanıtını aldı. Daha sonra arka ayaklarından birinde beyaz bir leke olup olmadığını soran kadın, buna da 'evet' yanıtını alınca harekete geçti.



