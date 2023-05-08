8 aylık evlilik tek celsede bitti: Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir boşandı

Yayınlanma: 08.05.2023 - 15:24

Güncelleme: 08.05.2023 - 16:23

Oyuncu Demet Özdemir ve şarkıcı Oğuzhan Koç çifti, geçen sene ağustos ayında görkemli bir düğünle nikâh masasına oturmuştu.

Son aylarda evliliklerinde kara bulutlar dolaşmaya başlayan çift, boşanma kararı aldı. Bir süredir ayrı yaşayan ikilinin davaları bugün Adalar Adliyesi'nde görüldü.

SORULARA CEVAP VERMEDİLER

İki ünlü isim duruşmanın görüldüğü Adalar Adliyesi'ne ayrı ayrı geldi. Demet Özdemir adliyeye yalnız girerken Koç da yakın arkadaşı Tolga Akış ile geldi.

Magazin Kuryesi tarafından görüntülenen ikili, soruları yanıtsız bıraktı.

TEK CELSEDE BİTTİ

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç bugün Adalar Adliyesi Aile Mahkemesi'nde ortaklaşa açtıkları davada anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.

Demet Özdemir avukatı Duygu Bostancı ve Oğuzhan Koç avukatı Ayşegül Mermer ile beraber katıldıkları davada birbirlerinden hiçbir şey talep etmedi.

"EVLİLİĞİMİZİ YÜRÜTEMEDİK"

Geçen haftalarda Instagram hesaplarından ortak bir açıklama yapan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, "Evliliğimizi bir süredir yürütemediğimizi görüp sona erdirme kararı aldığımız doğrudur. Karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde aldığımız bu kararın, ailelerimizi ve büyüklerimizi de etkileyeceğini biliyor; onları üzmeden, yıpratmadan bu süreci en hassas şekilde yürütmek için elimizden geleni yapıyoruz. Siz basın mensubu arkadaşlarımızın da bu sürece aynı hassasiyetle yaklaşmasını önemle rica ediyoruz" ifadelerini kullanıştı.