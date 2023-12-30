80 milyon liralık anlaşma: Burak Özçivit - Fahriye Evcen çifti marka yüzü olacak

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, bir mobilya markasının yüzü oldu. Oyuncuların, iki yıllık reklam anlaşması karşılığında toplam 80 milyon TL alacağı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.12.2023 - 09:56
80 milyon liralık anlaşma: Burak Özçivit - Fahriye Evcen çifti marka yüzü olacak
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Oyuncu Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, bir mobilya markasının yeni yüzü oldu. İki yıllık bir anlaşma yapan çiftin, 80 milyon TL alacağı öne sürüldü.

 ATV ekranlarında yayınlanan 'Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit ve oyuncu eşi Fahriye Evcen, dizi ve filmlerin yanı sıra yaptıkları reklam anlaşmalarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

Birçok markanın dikkatini çeken Evcen ve Övçivit, bu anlaşmalarla da hatrı sayılır bir para kazanıyor. Hem sosyal medyada hem de reklam filmlerinde boy gösteren çift, şimdi de bir mobilya markasının yüzü oldu.

80 MİLYON LİRA İDDİASI

2. Sayfa'nın haberine göre, Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, bir mobilya markasının yüzü oldu. Oyuncuların, iki yıllık reklam anlaşması karşılığında toplam 80 milyon TL alacağı iddia edildi.


Burak Özçivit Fahriye Evcen

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