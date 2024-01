80 yaşında 7. kez baba olmuştu, Robert De Niro'dan bebeğiyle ilgili duygulandıran sözler

Yayınlanma: 26.01.2024 - 11:35

Güncelleme: 26.01.2024 - 11:36

Dünyanın en ünlü aktörlerinden biri olan Robert De Niro'nun bir süredir birlikte olduğu kız arkadaşı Tiffany Chen'den olan 9 aylık bebeği Gia hakkında konuştuğu anlar uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu.



Kamera önünde bir röportaj veren 80 yaşındaki De Niro kısa bir süre önce hayatına giren minik bebeğin yanında olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.



Birçok ödüllü yapımda yer alan ve dünyanın en meşhur aktörlerinden biri olarak tanınan De Niro, "Ben 80 yaşında bir babayım ve bu harika bir şey. Ona baktığımda kafama taktığım ya da endişelendiğim her şey uçup gidiyor. Bu harikulade bir şey" ifadesini kullandı. De Niro, "Bunun ve onun tadını çıkarmak için olabildiğince uzun süre etrafta olmak istiyorum" dedi.

De Niro'nun bu sözleri söylerken gözlerinin dolduğu ve güçlükle kendine hakim olmaya çalıştığı görüldü.

Bu hafta Killers of the Flower Moon filmiyle en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında Oscar'a aday gösterilen aktör, Gia'nın her küçük şeyi gözlemlediğini söylerken, "Size çok tatlı bir şekilde bakıyor ve sizi içine çekiyor" dedi. De Niro bu bakışın kendisine 2011 yılında sosyetik Grace Hightower ile evlendirdiği kızı Helen'in davranışlarını hatırlattığını da sözlerine ekledi.