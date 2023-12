Robert De Niro, 43 yıl sonra Oscar sahnesine dönmeye hazırlanıyor: İki rekor birden kırabilir

Yayınlanma: 24.12.2023 - 00:00

Güncelleme: 24.12.2023 - 00:00

Yılın en prestijli sinema ödülleri olan Altın Küre adaylığı, Hollywood efsanesi Robert De Niro'nun uzun bir bekleyişin ardından yeniden Oscar sahnesine dönme umutlarını artırdı. Martin Scorsese'nin yönettiği "Killers of the Flower Moon" filminde gösterdiği muazzam performans, De Niro'yu hem Altın Küre adaylığına taşıdı hem de Oscar tarihine geçme şansları yarattı.

De Niro, 1968 yılında Brian De Palma'nın "Greetings" filmiyle sinema kariyerine adım attı ve o günden bu yana endüstriye damgasını vuran isimlerden biri oldu. 1973'te Martin Scorsese'nin "Mean Streets" filmiyle büyük çıkışını yapan aktör, kariyerinin zirvesine "The Godfather Part II," "Taxi Driver," ve "Raging Bull" gibi unutulmaz performanslarla ulaştı. Toplam sekiz Oscar adaylığı bulunan De Niro, iki kez bu prestijli ödülü kazanma başarısını gösterdi.

DE NIRO'YU BEKLEYEN REKORLAR...

Önümüzdeki Oscar töreninde De Niro'yu bekleyen iki büyük fırsat var. Birincisi, Altın Küre adaylığının ardından En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Oscar adaylığı alması durumunda, Katherine Hepburn'e ait olan "Bir Aktörün İlk ve Son Oscar Adaylığı Arasındaki En Uzun Süre" rekorunu kırma şansına sahip olacak. Hepburn'in bu rekordaki 48 yıllık süreyi geride bırakması durumunda, De Niro tarihe geçecek.

Buna ek olarak, De Niro'nun 1981 yılında kazandığı son Oscar'ından bu yana geçen 43 yıl ile ilgili bir rekor daha var. Eğer "Killers of the Flower Moon" ile En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Oscar kazanırsa, Helen Hayes'e ait olan "Bir Aktörün Oscar Kazanması Arasındaki En Uzun Yıl Aralığı" rekorunu kırma başarısını gösterecek.

NEDEN BU KADAR UZUN BİR ARA VAR?

De Niro'nun Oscar kazanma serüveni, 90'lı yılların ortalarında aile komedileri ve aksiyon filmlerinde daha az zorlayıcı roller almaya başlamasıyla bir miktar kesintiye uğradı. Bu dönemde "Komedi Kralı," "Casino," "Goodfellas," "Dokunulmazlar," ve "Heat" gibi dikkat çeken performanslarına rağmen, Akademi'nin bu rolleri ödüllendirmemesi eleştirilere neden oldu.

2024 Oscar Ödülleri, De Niro'nun bu iki rekoru kırıp kıramayacağını ve kariyerine yeni bir zafer ekleyip eklemeyeceğini belirleyecek. Sinema dünyası, bu usta oyuncunun başarısını ve rekabetin yoğunluğunu büyük bir merakla bekliyor.