80'li yıllara damga vuran şarkıcı Ayşe Mine'den üzücü haber
1980'li yıllara damgasını vuran şarkıcı Ayşe Mine'ye kolon ve rektum kanseri teşhisi konuldu.
'Erkek Milleti' ve 'Yemin mi Ettin' isimli şarkılarıyla bir döneme imzasını atan Ayşe Mine kanserle mücadele ediyor.
63 yaşındaki şarkıcıya, geçtiğimiz pazartesi kolon ve rektum kanseri teşhisi konuldu.
Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Ayşe Mine'nin oğlu Berk Günaydın; Habertürk'e yaptığı açıklamada;
"Duyulmasını istemiyorduk ama basına yansımış. Bu süreçte annem için elimizden geleni yapacağız" dedi.
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