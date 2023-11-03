'Boğazda yaşamanın dezavantajlarını' anlatan paylaşım gündem oldu
Sosyal medyada bir kullanıcının ‘boğazda yaşamanın dezavantajlarını’ anlatması gündem oldu.
TikTok’ta paylaşımlar yapan bir kullanıcının ‘boğazda oturmanın dezavantajlarını’ anlattığı gönderi sosyal medyada gündem oldu.
Kendisinin içinde bulunduğu durumları anlatan kullancı, 6 farklı dezavantaj saydı. İlk olarak 'martı problemi' dedi, nedenini ise martıların çimlerde yürümeye engel olduğunu ifade etti.
İkinci dezavantaj olarak ise çok fazla gelen gidenin olduğunu bu yüzden yorucu olduğunu ifade etti.
Boğazda bir yaşam olması nedeniyle dizi ve film çekimleri olabileceğini aktarırken boğaz trafiğine de değindi.
Kullanıcının paylaşımı kısa sürede gündem oldu.
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