90’lara damga vuran Grup Laçin’den üzen haber: Şeref Baldemir hayatını kaybetti

Yayınlanma: 18.03.2024 - 10:30

Güncelleme: 18.03.2024 - 10:30

"Bekar Gezelim" isimli şarkısıyla bir döneme damga vuran Grup Laçin’den üzücü haber geldi.

Grubun klarnet virtüözü Serkan Çağrı, akordeon sanatçısı Şerif Baldemir’in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Çağrı, "Acı kaybımız… Uzun yıllar içinde yer aldığım Grup Laçin üyelerinden akordeon sanatçısı kıymetli ağabeyim Şerif Baldemir’i kaybettik. Yaklaşık 2.5 aydır yoğun bakımda sürdüğü yaşam mücadelesini maalesef kaybetti. Başımız sağ olsun. Cenazesi bugün (17 Mart 2024) öğle namazından sonra Balçova Eyüp Sabri Camii’nden kaldırılacaktır. Tüm dostlarına ve sevenlerine duyrulur" ifadelerine yer verdi.

2.5 AYDIR YOĞUN BAKIMDAYMIŞ

Grup Laçin’in grup üyeleri ise baş sağlığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Acımız büyük… Grubumuzun kurucularından akordeon sanatçısı canımız kardeşimiz Şerif Baldemir 2.5 aydır yoğun bakımda sürdürdüğü yaşam mücadelesini maalesef kaybetmiştir. Kardeşimize Allah tan rahmet, yakınlarına sabır diliyoruz. Tüm dost ve sevenlerinin başı sağ olsun."