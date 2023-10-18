Riot Games yeni müzik grubunu tanıttı

Yayınlanma: 18.10.2023 - 10:44

Güncelleme: 18.10.2023 - 10:44

Riot Games, League of Legends evreninde yeni bir sanal müzik grubunu tanıttı. Heartsteel adlı grup, oyun içi erkek karakterlerden oluşuyor. Grubun içinde oyunun karakterlerinden olan Ezreal, Kayn, Aphelios, Yone, K'Sante ve Sett bulunuyor. Heartsteel'in ilk şarkısı olan "Paranoia," Riot Games 23 Ekim'de yayımlanacak. Gerçek hayatta grubu müzisyenler Baekhyun, ØZI, Tobi Lou ve Cal Scruby seslendiriyor.

Şarkı henüz dinlenme şansı bulunmasa da, Riot Games, Heartsteel'in müzik tarzını "kendini ifade etmeye ve bireyselliğe odaklanan cesur bir müzik grubu" olarak tanımladı. Şirket, "Grubun kişiliği ve sesi, çeşitli müzik akımlarından ilham alırken kendine özgü bir kimlik yaratmayı hedefliyor" diye belirtti. Dolayısıyla Heartsteel'in de bu yılki final etkinliği olan 19 Kasım'da sahne alması bekleniyor.