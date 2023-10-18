Riot Games yeni müzik grubunu tanıttı

Riot Games sanal müzik gruplarına bir yenisini daha ekledi. Yeni grup sadece erkek karakterlerden oluşuyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.10.2023 - 10:44
Riot Games yeni müzik grubunu tanıttı
Abone Ol google-news

Riot Games, League of Legends evreninde yeni bir sanal müzik grubunu tanıttı. Heartsteel adlı grup, oyun içi erkek karakterlerden oluşuyor. Grubun içinde oyunun karakterlerinden olan Ezreal, Kayn, Aphelios, Yone, K'Sante ve Sett bulunuyor. Heartsteel'in ilk şarkısı olan "Paranoia," Riot Games 23 Ekim'de yayımlanacak. Gerçek hayatta grubu müzisyenler Baekhyun, ØZI, Tobi Lou ve Cal Scruby seslendiriyor. 

Şarkı henüz dinlenme şansı bulunmasa da, Riot Games, Heartsteel'in müzik tarzını "kendini ifade etmeye ve bireyselliğe odaklanan cesur bir müzik grubu" olarak tanımladı. Şirket, "Grubun kişiliği ve sesi, çeşitli müzik akımlarından ilham alırken kendine özgü bir kimlik yaratmayı hedefliyor" diye belirtti. Dolayısıyla Heartsteel'in de bu yılki final etkinliği olan 19 Kasım'da sahne alması bekleniyor.


Riot Games heartsteel League of Legends

İlgili Haberler

Riot Games Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel turnuva düzenliyor!

Riot Games Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel turnuva düzenliyor!
Riot Games ve e-spor takımları karşı karşıya geldi

Riot Games ve e-spor takımları karşı karşıya geldi
Epic Games'in 19 Ekim'de ücretsiz vereceği oyunlar

Epic Games'in 19 Ekim'de ücretsiz vereceği oyunlar

En Çok Okunan Haberler