Yayınlanma: 16.08.2024 - 17:44

Güncelleme: 16.08.2024 - 17:44

Uluslar arası iletişimde büyük rolü olan telefon, genellikle resmi haberleşmelerde ve kişiler arası iletişimde kullanılır. Şehirler ve ülkeler arasındaki iletişimde, sabit telefonların başına konulan alan kodlarının başına tek veya çift sıfır konulur. Peki, 971 nerenin telefon kodu? +971 hangi ülkenin telefon kodu?

971 NERENİN ALAN KODU?

971 alan kodu Birleşik Arap Emirlikleri'ne aittir. Telefonunuza +971 ile başlayan herhangi bir numaradan çağrı veya mesaj gelirse, bu arama ya da mesaj Birleşik Arap Emirlikleri'nde alınmış bir telefon hattından size ulaşmış demektir.