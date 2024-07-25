'A Complete Unknown' fragmanı: Timothée Chalamet Bob Dylan'a dönüşüyor...

Timothée Chalamet'li biyografik film "A Complete Unknown"un fragmanı yayımlandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.07.2024 - 22:33
'A Complete Unknown' fragmanı: Timothée Chalamet Bob Dylan'a dönüşüyor...
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James Mangold'un yönettiği biyografik drama filmi "A Complete Unknown"un fragmanı yayımlandı ve Timothée Chalamet'nin Bob Dylan rolündeki ilk resmi görüntüleri izleyicilerle buluştu. Mangold ve Jay Cocks tarafından kaleme alınan bu film, müzik efsanesinin New York'taki ilk yıllarını ve 1965 Newport Folk Festivali'ndeki performansı sırasında elektro gitarını taktığı dünyayı sarsan ana kadar olan süreci anlatıyor. Film, bu yıl vizyona girecek.

A COMPLETE UNKNOWN OYUNCU KADROSU

Pete Seeger - Edward Norton

Johnny Cash - Boyd Holbrook

Harold Leventhal - P. J. Byrne

Woody Guthrie - Scoot McNairy

Albert Grossman - Dan Fogler

Bob Neuwirth - Will Harrison


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