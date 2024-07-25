'A Complete Unknown' fragmanı: Timothée Chalamet Bob Dylan'a dönüşüyor...
Timothée Chalamet'li biyografik film "A Complete Unknown"un fragmanı yayımlandı.
James Mangold'un yönettiği biyografik drama filmi "A Complete Unknown"un fragmanı yayımlandı ve Timothée Chalamet'nin Bob Dylan rolündeki ilk resmi görüntüleri izleyicilerle buluştu. Mangold ve Jay Cocks tarafından kaleme alınan bu film, müzik efsanesinin New York'taki ilk yıllarını ve 1965 Newport Folk Festivali'ndeki performansı sırasında elektro gitarını taktığı dünyayı sarsan ana kadar olan süreci anlatıyor. Film, bu yıl vizyona girecek.
A COMPLETE UNKNOWN OYUNCU KADROSU
Pete Seeger - Edward Norton
Johnny Cash - Boyd Holbrook
Harold Leventhal - P. J. Byrne
Woody Guthrie - Scoot McNairy
Albert Grossman - Dan Fogler
Bob Neuwirth - Will Harrison
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