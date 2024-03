Timothée Chalamet imzayı attı... Kariyerinde yeni bir dönem başlıyor!

Yayınlanma: 28.03.2024 - 22:11

Güncelleme: 28.03.2024 - 22:16

Timothée Chalamet, Warner Bros. ile yapılan yeni anlaşma ile kariyerine yeni bir ivme kazandırıyor. Gelecekteki projelerde hem başrol oyuncusu hem de yapımcı olarak yer alacak olan Chalamet, Warner Bros. ile çok yıllı bir uzun metrajlı film anlaşması imzaladı.

Geçtiğimiz aylarda "Wonka" ve "Dune: Part Two" gibi gişe rekorları kıran filmlerde başrol oynayarak büyük başarılar elde eden Chalamet'in maaşında da artış yaşanacak. Variety'nin haberine göre Chalamet, "Wonka" için 8 milyon doların üzerinde bir ödeme aldı.

Chalamet'in Warner Bros. ile imzaladığı anlaşma, onun kariyerindeki çeşitliliği ve derinliği vurguluyor. Özellikle "Call Me by Your Name", "Lady Bird", "Little Women" ve "Dune" gibi Oscar adayı filmlerdeki performanslarıyla tanınan Chalamet, aynı zamanda yapımcı olarak da aktif bir rol oynuyor. Luca Guadagnino'nun "Bones and All" ve James Mangold'un Bob Dylan biyografisi "A Complete Unknown" gibi projelerde de yapımcı olarak yer aldı.