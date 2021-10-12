Yeni 'Willy Wonka’yı oynayan Timothee Chalamet ilk kareyi paylaştı
Willy Wonka'nın gençliğini oynayacak olan ABD'li oyuncu Timothee Chalamet, filmden ilk kareleri paylaştı. ‘Charlie’nin Çikolata Fabrikası’nın baş karakteri olan çikolatacıyı daha önce Gene Wilder (1971) ve Johnny Depp (2005) oynamıştı.
ABD’li oyuncu Timothee Chalamet, hayranlarını heyecanlandıran
bir paylaşım yaptı.
Willy Wonka karakterinin gençliğini oynayacak olan 25
yaşındaki Chalamet, setten ilk fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.
Chalamet’in fotoğrafına kısa sürede milyonlarca beğeni geldi.
Daha önce iki kez beyaz perdeye uyarlanan Roald Dahl’un
‘Charlie’nin Çikolata Fabrikası romanının baş karakteri Willy Wonka’yı 1971
yılında Gene Wilder ve 2005 yılında Johnny Depp canlandırmıştı.
‘Call Me by Your Name’ filmiyle çıkışa geçen 25 yaşındaki
Chalamet yeni rolüyle ilgili Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Wonka’nın
imzası haline gelen çikolata kahvesi şapkası ve ahududu rengi kadife ceketiyle
görülüyor.
Paul King’in yöneteceği müzikal türündeki ‘Wonka‘ filmde
Chalamet’nin şarkı söyleme ve dans yeteneklerini sergileyeceği belirtiliyor.
Mart 2023’te vizyona girmesi planlanan filmde genç yeteneğe
Sally Hawkins, Rowan Atkinson, Olivia Colman ve Jim Carter eşlik edecek.
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