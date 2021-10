Yeni 'Willy Wonka’yı oynayan Timothee Chalamet ilk kareyi paylaştı

12 Ekim 2021 Salı, 10:02

ABD’li oyuncu Timothee Chalamet, hayranlarını heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.

Willy Wonka karakterinin gençliğini oynayacak olan 25 yaşındaki Chalamet, setten ilk fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. Chalamet’in fotoğrafına kısa sürede milyonlarca beğeni geldi.

Daha önce iki kez beyaz perdeye uyarlanan Roald Dahl’un ‘Charlie’nin Çikolata Fabrikası romanının baş karakteri Willy Wonka’yı 1971 yılında Gene Wilder ve 2005 yılında Johnny Depp canlandırmıştı.

‘Call Me by Your Name’ filmiyle çıkışa geçen 25 yaşındaki Chalamet yeni rolüyle ilgili Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Wonka’nın imzası haline gelen çikolata kahvesi şapkası ve ahududu rengi kadife ceketiyle görülüyor.

Paul King’in yöneteceği müzikal türündeki ‘Wonka‘ filmde Chalamet’nin şarkı söyleme ve dans yeteneklerini sergileyeceği belirtiliyor.

Mart 2023’te vizyona girmesi planlanan filmde genç yeteneğe Sally Hawkins, Rowan Atkinson, Olivia Colman ve Jim Carter eşlik edecek.

TIME DERGİSİNE KAPAK OLDU

Willy Wonka'nın gençliğini canlandıracak olan genç oyuncu, tüm dünyada en çok konuşulanlar arasına girdi.