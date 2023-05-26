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ABBA'dan 'Eurovision' kararı: Son noktayı koydular

70'li yıllarda dünya çapında popüler olan ve şarkıları bugün de sevilerek dinlenen İsveçli müzik grubu ABBA'dan, gelecek yıl İsveç'te Eurovision'da performans sergileyecekleri iddiasına yanıt geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.05.2023 - 10:04
ABBA'dan 'Eurovision' kararı: Son noktayı koydular
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İsveçli şarkıcı Loreen’in 2023 Eurovision'da birinci olması sonrası önümüzdeki sene İsveç'te düzenlenecek olması akıllara ABBA grubunu getirdi.

Birçok kişi ABBA’nın 1973'te kazandığı tarihi zaferin üzerinden 50 yıl geçmesi üzerine grubun organizasyonda sahne alabileceği söylentilerine sebep olmuştu.

BBC'ye konuşan ABBA üyeleri Björn Ulvaeus ve Benny Andersson ise bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

"BEN İSTEMEZSEM DİĞERLERİ DE İSTEMEZ"

Eurovision müzik yarışmasında sahne almayacaklarını duyuran ikiliden Ulvaeus, "ABBA'nın 50. yılını biz sahnede olmadan da kutlayabiliriz" dedi.

Andersson ise “İstemiyorum. Ben istemezsem diğerleri de istemez. Bu dördümüz için de aynı. Birisi hayır diyorsa, bu hayırdır” dedi.

Anni-Frid Lyngstad, Agnetha Fältskog, Benny Andersson ve Björn Ulvaeus'tan oluşan ABBA grubu, 1982’de resmen dağılmıştı.


ABBA Eurovision 2023 eurovision Eurovision Şarkı Yarışması

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