Selçuk Yöntem'den duygulandıran Rana Cabbar paylaşımı

Yayınlanma: 21.04.2023 - 09:59

Güncelleme: 21.04.2023 - 09:59

Fenomen dizi Aşk-ı Memnu'da canlandırdığı Süleyman Efendi karakteriyle hafızalara kazınan, usta tiyatrocu ve oyuncu Rana Cabbar yaşamını yitirdi.

78 yaşında olan Cabbar, uzun süredir hastanede tedavi görüyordu.

Acı haberin duyulmasının ardından pek çok ünlü isim sosyal medyadan Cabbar için art arda taziye mesajı paylaştı. Bu isimlerden biri de, Cabbar'ın Aşk-ı Memnu'daki rol arkadaşı Selçuk Yöntem oldu.

"ÇOK GÜZEL GÜNLER GEÇİRDİK"

Instagram'dan Cabbar'ın bir fotoğrafını paylaşan Yöntem, "Rana çok güzel günler geçirdik. Çok lezzetli bir aktördün. Işıklarda uyu, unutulmayacaksın" ifadelerini kullandı.