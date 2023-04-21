Selçuk Yöntem'den duygulandıran Rana Cabbar paylaşımı

Usta oyuncu Selçuk Yöntem, Aşk-ı Memnu'da birlikte kamera karşısında geçtiği ve önceki gün hayatını kaybeden Rana Cabbar için duygulandıran bir paylaşım yaptı. Yöntem'in paylaşımı binlerce beğeni aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.04.2023 - 09:59
Selçuk Yöntem'den duygulandıran Rana Cabbar paylaşımı
Abone Ol google-news

Fenomen dizi Aşk-ı Memnu'da canlandırdığı Süleyman Efendi karakteriyle hafızalara kazınan, usta tiyatrocu ve oyuncu Rana Cabbar yaşamını yitirdi. 

78 yaşında olan Cabbar, uzun süredir hastanede tedavi görüyordu.

Acı haberin duyulmasının ardından pek çok ünlü isim sosyal medyadan Cabbar için art arda taziye mesajı paylaştı. Bu isimlerden biri de, Cabbar'ın Aşk-ı Memnu'daki rol arkadaşı Selçuk Yöntem oldu.

"ÇOK GÜZEL GÜNLER GEÇİRDİK"

Instagram'dan Cabbar'ın bir fotoğrafını paylaşan Yöntem, "Rana çok güzel günler geçirdik. Çok lezzetli bir aktördün. Işıklarda uyu, unutulmayacaksın" ifadelerini kullandı.


Selçuk Yöntem Rana Cabbar

İlgili Haberler

Aşk-ı Memnu'nun 'Süleyman Efendi'si Rana Cabbar yoğun bakıma kaldırıldı

Aşk-ı Memnu'nun 'Süleyman Efendi'si Rana Cabbar yoğun bakıma kaldırıldı
Aşk-ı Memnu'nun Süleyman Efendi'siydi... Usta oyuncu Rana Cabbar hayatını kaybetti

Aşk-ı Memnu'nun Süleyman Efendi'siydi... Usta oyuncu Rana Cabbar hayatını kaybetti
Rana Cabbar kimdir, neden hayatını kaybetti? Rana Cabbar hangi ve dizilerde oynadı?

Rana Cabbar kimdir, neden hayatını kaybetti? Rana Cabbar hangi ve dizilerde oynadı?

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler