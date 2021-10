ABD' li uzmanlardan kritik uyarı: O soğanları çöpe atın

21 Ekim 2021 Perşembe, 15:58

ABD'de 37 eyalette yüzlerce kişiyi hasta eden 'salmonella' salgınının arkasında Meksika'dan ithal edilen soğanların olduğu ortaya çıktı.

Yetkililer "Aldığınız soğanların nereden geldiklerini bilmiyorsanız hemen çöpe atın. Bu soğanlarla temas etmiş olabilecek tüm yüzeyleri yıkayın ve sterilize edin" uyarısında bulundu.

EN SON 27 AĞUSTOS'TA İTHAL EDİLDİ

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne göre, soğanlara bağlı 'salmonella vakası' ilk olarak 1 Eylül'de ortaya çıktı. CDC, en son 27 Ağutos'ta ithal edilen soğanların depoda 3 ay kalabildiğini fakat bu soğanların hala insanların evlerinde ya da iş yerlerinde mevcut olma ihtimalinin altını çizerek, soğanların kontrol edilmesini istedi.

129 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yapılan uyarıda "Aldığınız soğanların nereden geldiklerini bilmiyorsanız hemen çöpe atın.Bu soğanlarla temas etmiş olabilecek tüm yüzeyleri yıkayın ve sterilize edin" ifadesi yer aldı. Hastalık 37 eyalette 652 kişide görüldü. Salgında şu ana kadar can kaybı yaşanmadı ancak 129 kişi hastaneye kaldırıldı.

Teksas, Oklahoma, Virginia, Maryland ve Illinois, bildirilen en yüksek vaka sayısına sahipti.

Vaka bildiren diğer eyaletler ise şöyle;

California, Oregon, Güney ve Kuzey Dakota, Utah, Colorado, New Mexico, Nebraska, Kansas, Missouri, Arkansas, Minnesota, Iowa, Wisconsin, Louisiana, Mississippi, Alabama, Tennessee, Georgia, Kuzey ve Güney Carolina, Florida, Kentucky, Indiana, Michigan, Ohio, Batı Virjinya, Pensilvanya, New Jersey, Connecticut, Massachusetts ve New York.

SALMONELLA NEDİR?

Bağırsak sistemine etki eden salmonella enfeksiyonu bakteriyel bir hastalıktır. Salmonella hastalığına, 5 yaşından küçük 65 yaş üstü yetişkinler ve çoğunlukla bağışıklık sistemi zayıf kişilerde daha çok rastlanıyor.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bakteriye maruz kalan kişiler, 6 saat ila 6 gün arasında, yüksek ateş, mide krampları ve ishal belirtileri gösteriyor. Hastalık 4 ila 7 gün arasında sürüyor. Çoğu insan tedavi olmadan hastalığı atlatabildiği görülüyor.