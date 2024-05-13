ABD'deki Duke Üniversitesi'nde Jerry Seinfeld'e Filistin protestosu

Yayınlanma: 13.05.2024 - 10:24

Güncelleme: 13.05.2024 - 10:28

ABD'de onlarca üniversiteye yayılan Gazze'ye destek ve İsrail'e tepki protestolarının sonuncusu, Kuzey Carolina'daki Duke Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde, komedyen Jerry Seinfeld'in konuşması öncesi yaşandı. İsrail destekçisi olan Seinfeld, törende kürsüye davet edilmesiyle, bazı öğrenciler tarafından yuhalandı. "Filistin'e özgürlük" sloganları da atan onlarca öğrenci protesto olarak töreni terk etti. Bazı öğrencilerin de mezuniyet cübbesi üzerine Filistin'e destek amaçlı olarak kefiye taktığı görüldü.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, Seinfeld, kısa süren protesto sonrası, kendisini destekleyenlerin de bulunduğu mezunlara hitap etti. Konuşmasında kuşaklar arası komedi anlayışının farklılıklarına değinen Seinfeld, "Rahatsız edici mizahın hafif nahoş bir duygu uyandırması normal... Sizin jenerasyonunuzun başkalarını kırmamaya gösterdiği özene, daha kapsayıcı bir toplum yaratma hassasiyetine hayranlık duyuyorum... Ancak size bir komedyen olarak şunu söyleyeceğim; espri anlayışınızı kaybetmeyin" diye konuştu.

DUKE ÜNİVERSİTESİ, SEINFIELD'A FAHRİ DOKTORA UNVANI VERDİ

Jerry Seinfeld, konuşmasında öğrencilere prestijli bir üniversiteden mezun olmanın kendilerine verdiği imtiyazı iş hayatlarında kullanmalarını da tavsiye etti. Seinfeld'e Duke Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı da verildi.

Seinfeld, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın 7 Ekim 2023'te İsrail'e düzenlediği 'Aksa Tufanı' saldırısının ardından ailesiyle destek amaçlı olarak İsrail'e gitmişti. İsrail'in bu saldırının ardından Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılar ise bölgenin kuzeyinde ve güneydeki Refah kentinde havadan ve karadan yoğunlaşarak devam ediyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bini aşmış durumda.

ÖĞRENCİLER CÜBBELERİNE FİLİSTİN'E DESTEK SEMBOLLERİ TAKTI

ABD'de bazı diğer üniversitelerin mezuniyet törenlerinde de farklı Gazze'ye destek protestoları düzenliyor. Polisin yaklaşık üç hafta önce kampüsü basarak 100 kadar Filistin yanlısı öğrenciyi gözaltına aldığı Boston'daki Emerson College'daki mezuniyet töreninde birçok öğrenci cübbelerine Filistin'e destek sembolleri taktı.

ABD'de 100'den fazla üniversitede haftalardır süren Filistin'e destek protestolarında 2 binden fazla öğrenci ve akademisyen gözaltına alındı. Southern California Üniversitesi de protestolar nedeniyle 10 Mayıs’ta yapılması planlanan ana diploma törenini iptal etti.