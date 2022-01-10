ABD'li kadın, pembe renk ile 'evlendi'
Kendisiyle, bir ağaçla ya da robotla 'evlenenlerin' ilginç düğün hikayelerine bir yenisi eklendi. ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan Kitten Kay Sera adlı bir kadın 40 yıldan uzun bir süredir devam eden 'flörtlerinin' ardından pembe renkle 'dünya evine girdi.'
Tüm evini ve gardırobunu baştan aşağı pembeye boğduğu için 2018
yılında haberlere konu olan ve 'dünyanın en pembe kişisi' olarak nitelendirilen
Kitten, konuştuğu bir çocuktan aldığı ilham üzerine pembe sevdasını bir adım
ileriye taşıdı ve geçen hafta pembe rengiyle 'evlendi.'
'Hayatımın en büyük günü' dediği 'düğün törenine' de pembe
Chevrolet aracıyla giden Kitten kendine pembe yüzük taktı. Üstünde pembe bir
kuğu süsünün oturtulduğu pembe pastasını Instagram hesabından paylaşan Kitten,
KVVU-TV'ye verdiği demeçte, 40 yılı aşkı süredir pembe rengiyle 'flört
ettiğini' ama artık 'bu ilişkiye bir ad takmanın vaktinin geldiğini' söyledi.
“DÜŞÜNDÜM Kİ, NEDEN HER GÜN PEMBE GİYMEYEYİM?”
Sputnik Türkiye’de yer alan habere göre; Kitten daha önceki
röportajlarında pembe renge olan aşkının 20. doğum gününde giydiği kıyafetler
nedeniyle başladığını anlatmış, "Kendimi harika hissettim. Düşündüm ki,
aynı anda bu kadar pembe kıyafet giymek bana bu kadar şahane hissettirdiyse
neden her gün pembe giymemeyim? Yeniden kot pantolon- beyaz tişört ikilisine
dönmek bana saçma geldi" demişti.
PEMBE RENK UĞRUNA ARABASINI SATTI
Pembe uğruna arabasını satan ve Houston şehrindeki evinden pembe parlak ışıkları görebileceği Hollywood'a taşınan Kitten, "Güvercinlerle dolu bir dünyada flamingo gibiyim. Sabah işe gidiş saatinde sokakta yürürken herkesin gri ve siyah giyindiğini görüyorum. Hiçbirinde kendine özgü bir şey yok. Sonra gelip bana deli diyorlar" diye dert yanmıştı.
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