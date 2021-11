Hayatlarında hiç yüz yüze görüşmeyen çift Zoom üzerinden evlendi

Pandemi nedeniyle kısıtlamalar başladığında bir Facebook grubuna üye olan Ayşe dünyanın başka bir yerindeki insanlarla arkadaş olmayı amaçlıyordu. Kenda (56) adlı ABD’li kadınla tanıştı ve kısa sürede samimiyet kurdu. Onu çok seven Kenda, akranı bir oğlu olduğunu ve Britanya’daki biriyle sohbet etmekten memnuniyet duyacağını söyleyerek gençlerin tanışmasına vesile oldu.

Temmuz 2020’de tanışan ikili sosyal medya üzerinden ve videokonferans aracılığıyla görüşmeye, yazışmaya ve sohbet etmeye başladı. Ayşe ve Darrin tanıştıktan kısa süre sonra ‘Atlanik ötesi aşk’ başladı. Beş saat fark olmasına rağmen her gün saatlerce konuşuyorlardı. Gece gündüz iletişim halindeydiler. Birbirlerine internet üzerinden yemek siparişi vermek, hediyeler almak gibi sürprizler yapıyorlardı. Ayşe, ABD’ye gidip Darrin’i görmek istedi ancak seyahat kısıtlaması engeline takıldı.

