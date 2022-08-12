ABD'nin bu korkunç kazayı konuşuyordu: Hollywood yıldızı Anne Heche'nin ailesinden yeni açıklama

12 Ağustos 2022 Cuma, 15:29

Başta ABD olmak üzere tüm dünyada hayranları bulunan Hollywood yıldızı Anne Heche'nin karıştığı kaza sonrası durumu ciddiyetini koruyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Heche'nin ailesi, ABD'li aktörün geçen hafta sonu, aracını alevler içinde bırakan korkunç kazanın ardından 'hayatta kalmasının beklenmediğini' açıkladı.

ORGAN BAĞIŞI İÇİN YAŞAM DESTEĞE ALINDI

Heche'nin ailesi, bir temsilci aracılığıyla yaptığı açıklamada, Heche'nin 'ciddi bir beyin hasarı' geçirdiğini ve uzun zaman önce verdiği bir karar ile organ bağışı için uygun olup olmadığının yaşam desteğe alındığı bildirildi.

"ANOKSİK BEYİN HASARI GEÇİRDİ"

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

“Anne'in iyileşmesi için iyi dileklerini yollayan ve dua eden herkese teşekkür etmek isteriz. West Hills hastanesindeki Grossman Yanık Merkezi'nde Anne'e bakan özverili personel ve harika hemşirelere de teşekkür etmek istiyoruz” denildi. “Maalesef, geçirdiği kaza nedeniyle Anne Heche ciddi bir anoksik beyin hasarı geçirdi ve komada, kritik durumda. Hayatta kalması beklenmiyor.”

EVİN İÇİNDEN GEÇTİ

Perşembe günü kazaya ilişkin CNN'e konuşan polis Heche'nin kaza sırasında bir madde etkisinde olup olmadığının araştırıldığını belirtmişti.

Ayrıca, edinilen bilgilere göre, çarpışma bir saatte söndürülen bir yangına neden oldu. Evin sakini yara almadan kurtuldu; komşular Fox News'e arabanın evin içinden geçtiğini söyledi:

“Camlar kırıktı, ben de arabanın arka kapısını açtım. Heche benim seslenişime karşılık verdi ve iyi olmadığını söyledi. Yangın iyice söndürülene kadar onu arabadan çıkarmadıklarını biliyorum."