Yayınlanma: 28.02.2024 - 14:58

Güncelleme: 28.02.2024 - 14:58

Televizyon dünyasının merak edilen isimlerinden biri olan Açelya Akkoyun'un kim olduğu yurttaşlar arasında merak konusu oldu. Peki, Açeyla Akkoyun kimdir? Açelya Akkoyun kaç yaşında, nereli?

AÇELYA AKKOYUN KİMDİR?

Açelya Akkoyun, Adana'da 31 Aralık 1972 tarihinde dünyaya geldi. Eğitim hayatını Fenerbahçe Lisesi ve MSGÜ (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde tamamladı. Konservatuvar yıllarında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda altı yıl boyunca çeşitli oyunlarda rol aldı. Aralarında Theope, Mösyö Butterfly, Kırmızı Pabuçlar, Hüner, Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım, Palyaço Prens, Yavru Kimin gibi oyunlar bulunmaktadır.

Sanat kariyerine müzikle de adım atan Akkoyun, 1989'da Zülfü Livaneli ile birlikte Güneş Topla Benim İçin adlı şarkının klibinde yer aldı. Ardından, 1994'te Ayhan Baran ile birlikte Türkiye'nin ilk opera klibinde rol aldı. Televizyon dünyasına da adım atan Açelya Akkoyun, 1992'de Son Söz Sevginin, 1993'te Çakalların İzinde ve Suçlu Kim, 1995'te Mirasyediler ve Sessizlik gibi projelerde izleyici karşısına çıktı. Açelya Akkoyun aynı zamanda birçok reklam filminde de rol aldı; Pril, Luna, Akbank, İş Bankası ve Yeni Yüzyıl gibi markalarla çalıştı. 1995 yılında sunuculuğa adım atan Açelya Akkoyun, 4x4 adlı yarışma programının sunuculuğunu üstlendi. Daha sonra 1998'de Adana Film Festivali ve 1999 ile 2000'de Antalya Film Festivali'nin Onur Ödülleri’ni sundu. Televizyon dizilerinde de aktif olarak yer alan Akkoyun, Mahallenin Muhtarları ve Böyle mi Olacaktı gibi projelerde yer aldı. Ayrıca Çocuktan Al Haberi adlı yarışmayı sunarak, popülaritesini iyice artırdı. 2002 yapımı Ekmek Teknesi dizisinde Suzan karakterini canlandırdı.