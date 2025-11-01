Sinemanın dev isminden acı haber... Motosiklet çarpan Engin Çağlar, hayatını kaybetti!

Türk sinemasının usta oyuncularından Engin Çağlar, İstanbul’un Şişli ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybetti.

Ekol TV'nin aktardığı habere göre; Çağlar, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada hızla ilerleyen bir motosikletin çarpması sonucu ağır şekilde yaralandı.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan Engin Çağlar, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

FİLM-SAN VAKFI'NDAN AÇIKLAMA

Çağlar'ın vefat haberi, Film-San Vakfı'nın sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyuruldu:

"Film-San Vakfı'nın Kurucu Üyelerinden ve Türk Sineması’nın & Yeşilçam’ın Değerli Oyuncusu Engin Çağlar’a Allahtan Rahmet, Ailesine ve Sevenlerine Başsağlığı Diliyoruz…"