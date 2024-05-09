Açıklama geldi: Dunder Mifflin geri dönüyor...

Yayınlanma: 09.05.2024 - 20:58

Güncelleme: 09.05.2024 - 20:58

NBC'nin klasik komedi dizisi "The Office", Peacock platformunda yeni bir versiyonla izleyicilerle buluşuyor. Yeni versiyon, orijinal hikayenin dışında, Ortabatı gazete ortamında geçecek.

Dizinin konusuyla ilgili ayrıntılar ortaya çıktıktan sonra, izleyicilerin merakı daha da arttı. Dizi, Dunder Mifflin'in Scranton şubesini ölümsüzleştiren belgesel ekibinin, ölmekte olan bir Ortabatı gazetesini canlandırmaya çalışan bir yayıncıyı keşfetmesini konu alacak. Bu yeni konu, izleyicilere klasik 'The Office' mizahını farklı bir ortamda sunacak.

Yeni versiyonda, oyuncu kadrosunun liderliğini Domhnall Gleeson ve Sabrina Impacciatore yapıyor. Ancak karakter ayrıntıları hala gizemini koruyor. Prodüksiyonun temmuz ayında başlaması planlanıyor, bu da hayranların heyecanını artırıyor.

NBCU Entertainment'ın senaryolu içerik başkanı Lisa Katz, bu yeni versiyonun, orijinal dizinin NBC'deki yayımlanmasından uzun bir süre sonra bile popülerliğini koruduğunu belirtiyor. Yaratıcı ekip, Greg Daniels ve Michael Koman liderliğinde, izleyicilere Dunder Mifflin evreninde yeni ve heyecan verici bir hikaye sunmaya hazırlanıyor.