Acun Ilıcalı 8. ismi açıkladı: Survivor All Star 2024'ün yeni yarışmacısı Yiğit Poyraz oldu
Bu yıl Survivor All Star'da yarışacak sekizinci yarışmacı Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Survivor All Star'ın yeni ismi Yiğit Poyraz oldu.
Yayımladığı her dönemde adından söz ettiren Survivor yarışması, 2024'te All Star bölümüyle ekrana gelecek. Survivor 2024 All Star kadrosu da Acun Ilıcalı açıklamalarıyla netleşiyor.
SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Ilıcalı son olarak 8. ismi de duyurdu.
Sezonunun iddialı isimlerinden Yiğit Poyraz'ın Survivor All Star kadrosunda olacağını Ilıcalı resmi twitter hesabından, "Katıldığı sene Survivor’da çok başarılı bir sezon geçiren Poyraz, şampiyonluğu kafaya koydu ve All Star’a katılıyor. Poyraz’ın iddialı isimlerden biri olacağına hiç şüphem yok" sözleriyle duyurdu.
Katıldığı sene Survivor’da çok başarılı bir sezon geçiren Poyraz, şampiyonluğu kafaya koydu ve All Star’a katılıyor. Poyraz’ın iddialı isimlerden biri olacağına hiç şüphem yok. @tv8 @survivorturkiye #Survivor #SurvivorAllStar #Survivor2024 #TV8 #YiğitPoyraz pic.twitter.com/ytvgXS4i0v— Acun Ilıcalı (@acunilicali) September 13, 2023
İzleyicilerin merak ettiği Survivor All Star 2024 sezonu ile izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Survivor 2024 All Star yarışmacıları arasına 7. isim olarak Turabi de katıldı.
Şu ana kadar Survivor 2024 All Star kadrosunda; Yiğit Poyraz, Turabi, Damla Can, Ogeday, Nagihan Karadere, Sercan Yıldırım, Aleyna Kalaycıoğlu, Nihat Altınkaya'nın olacağı kesinleşti.
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