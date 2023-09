Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor All Star 2024'ün 7. yarışmacısı Turabi Çamkıran oldu

Yayınlanma: 12.09.2023 - 11:51

Güncelleme: 12.09.2023 - 11:52

Yayımladığı her dönemde adından söz ettiren Survivor yarışması, 2024'te All Star bölümüyle ekrana gelecek. Survivor All Star'ın Nihat Altınkaya, Nagihan Karadere, Ogeday Girişken, Aleyna Kalaycıoğlu, Sercan Yıldırım ve Damla Can'ın ardından yeni yarışmacısı Turabi Çamkıran oldu.

ACUN ILICALI DUYURDU

Survivor All Star 2024'te yer alacak olan Turabi için Ilıcalı, "Üçüncü kez şampiyon olmaya geliyor" dedi.

Acun Ilıcalı, Turabi'nin Amerika'daki yarışmada da birinciliğini hatırlatarak bu sene ne yapacağını merak ettiğini de ifade etti.

Survivor tarihinin efsane ismi Turabi 3. kez şampiyon olmak için All Star'a geliyor. MTV'de katıldığı programda da birinci olarak bizi gururlandıran Turabi'nin bu sefer zorlu rakipleri karşısında ne yapacağını merak ediyorum.@tv8 @survivorturkiye #Survivor #SurvivorAllStar… pic.twitter.com/YlrMVUNCU5 — Acun Ilıcalı (@acunilicali) September 12, 2023

Turabi daha önce yaptığı paylaşımda "Artık çok ama çok yoruldum. Bu saatten sonra beni heyecanlandıracak bir teklif olmadıkça yarışlara veda ediyorum ve emekli oluyorum. Geride hatırladıkça gurur duyacağım şampiyonluklar kazandım" demişti.