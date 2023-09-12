Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor All Star 2024'ün 7. yarışmacısı Turabi Çamkıran oldu

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor All Star 2024'ün 7'nci yarışmacısı Turabi Çamkıran oldu. Daha önce iki kez şampiyon olan Turabi'ye başarılar dileyen Acun Ilıcalı "Survivor tarihinin efsane ismi 3. kez şampiyon olmak için All Star'a geliyor. Bu sefer zorlu rakipleri karşısında ne yapacağını merak ediyorum" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.09.2023 - 11:51
Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor All Star 2024'ün 7. yarışmacısı Turabi Çamkıran oldu
Abone Ol google-news

Yayımladığı her dönemde adından söz ettiren Survivor yarışması, 2024'te All Star bölümüyle ekrana gelecek. Survivor All Star'ın Nihat Altınkaya, Nagihan Karadere, Ogeday Girişken, Aleyna Kalaycıoğlu, Sercan Yıldırım ve Damla Can'ın ardından yeni yarışmacısı Turabi Çamkıran oldu.

ACUN ILICALI DUYURDU

Survivor All Star 2024'te yer alacak olan Turabi için Ilıcalı, "Üçüncü kez şampiyon olmaya geliyor" dedi. 

Acun Ilıcalı, Turabi'nin Amerika'daki yarışmada da birinciliğini hatırlatarak bu sene ne yapacağını merak ettiğini de ifade etti. 

Turabi daha önce yaptığı paylaşımda "Artık çok ama çok yoruldum. Bu saatten sonra beni heyecanlandıracak bir teklif olmadıkça yarışlara veda ediyorum ve emekli oluyorum. Geride hatırladıkça gurur duyacağım şampiyonluklar kazandım" demişti.


Player Alanı
Turabi Çamkıran survivor Survivor 2024 survivor all star acun ılıcalı

İlgili Haberler

Aleyna Kalaycıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Aleyna Kalaycıoğlu şarkıları neler?

Aleyna Kalaycıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Aleyna Kalaycıoğlu şarkıları neler?
Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor All Star 2024'ün 6. yarışmacısı belli oldu

Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor All Star 2024'ün 6. yarışmacısı belli oldu
Damla Can kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor 2024 Damla Can ne iş yapıyor?

Damla Can kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor 2024 Damla Can ne iş yapıyor?

En Çok Okunan Haberler