Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor All Star 2024'ün 7. yarışmacısı Turabi Çamkıran oldu
TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor All Star 2024'ün 7'nci yarışmacısı Turabi Çamkıran oldu. Daha önce iki kez şampiyon olan Turabi'ye başarılar dileyen Acun Ilıcalı "Survivor tarihinin efsane ismi 3. kez şampiyon olmak için All Star'a geliyor. Bu sefer zorlu rakipleri karşısında ne yapacağını merak ediyorum" dedi.
Yayımladığı her dönemde adından söz ettiren Survivor yarışması, 2024'te All Star bölümüyle ekrana gelecek. Survivor All Star'ın Nihat Altınkaya, Nagihan Karadere, Ogeday Girişken, Aleyna Kalaycıoğlu, Sercan Yıldırım ve Damla Can'ın ardından yeni yarışmacısı Turabi Çamkıran oldu.
ACUN ILICALI DUYURDU
Survivor All Star 2024'te yer alacak olan Turabi için Ilıcalı, "Üçüncü kez şampiyon olmaya geliyor" dedi.
Acun Ilıcalı, Turabi'nin Amerika'daki yarışmada da birinciliğini hatırlatarak bu sene ne yapacağını merak ettiğini de ifade etti.
Survivor tarihinin efsane ismi Turabi 3. kez şampiyon olmak için All Star'a geliyor. MTV'de katıldığı programda da birinci olarak bizi gururlandıran Turabi'nin bu sefer zorlu rakipleri karşısında ne yapacağını merak ediyorum.@tv8 @survivorturkiye #Survivor #SurvivorAllStar… pic.twitter.com/YlrMVUNCU5— Acun Ilıcalı (@acunilicali) September 12, 2023
Turabi daha önce yaptığı paylaşımda "Artık çok ama çok yoruldum. Bu saatten sonra beni heyecanlandıracak bir teklif olmadıkça yarışlara veda ediyorum ve emekli oluyorum. Geride hatırladıkça gurur duyacağım şampiyonluklar kazandım" demişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Cinsel ilişkiye girenlerden rüşvet istediler
- İmamoğlu'ndan 'metro sabotajcılarına' yanıt
- Bakan Şimşek'ten çarpıcı açıklamalar
- Canlı yayında çarpıcı iddia
- Kenan Işık’ın sağlık durumunu yakın arkadaşı açıkladı
- Dairesini tarlaya çevirdi: Ürün küçük değeri büyük!
- Filenin Sultanları'ndan 'Rüya Takım'a 5 isim
- 18 kutu bira içti, inekle kavgaya tutuştu!
- Erdoğan 'enflasyon' için tarih verdi
- Yurttaşın emeği böyle çalınıyor