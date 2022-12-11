Acun Ilıcalı son kararı verdi: O Ses Türkiye 'yılbaşı özel' jürisi belli oldu
Yılbaşı gecesinin vazgeçilmez programlarından biri olan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'in jüri üyeleri belli oldu. Jüride bu sene Hadise'nin yer almaması ise dikkatlerden kaçmadı.
Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile adı aşk dedikodularına karışan Hadise'nin O Ses Türkiye'de yer alıp almayacağı merak ediliyordu.
TV 8'in patronu Acun Ilıcalı O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının jüri üyeleri için kararını verdi. 31 Aralık Cumartesi akşamı yılbaşı özel bölümüyle ekranlara gelecek olan programda jüri üyeleri belli oldu.
İŞTE JÜRİ KOLTUĞUNDA OTURACAK İSİMLER
Ekran dünyasının yıldız isimlerinin müzik yeteneklerini sergilediği O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünün jüri koltuğunda oturacak isimler netleşti.
Kadroyu belirleyen Ilıcalı, Hadise'ye yer vermedi. Hadise'nin yerine Ebru Gündeş'i tercih etti.
Bu yıl koltuğa oturacak 4 jüri ise şöyle:
- Ebru Gündeş
- Beyazıt Öztürk
- Yıldız Tilbe
- Seda Sayan
YARIŞMACILAR NETLEŞMEDİ
Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yapacağı O Ses Türkiye 2023 yılbaşı özel bölümü 31 Aralık Cumartesi akşamı yayınlanacak. Programla ilgili fragman çok yakında dönmeye başlayacak.
Sevilen ünlülerin yeteneklerini sergilediği O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünün yarışmacıları ise fragman yayınlandıktan sonra netlik kazanacak.
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