Vampire Survivors'a hikaye ekleniyor!

Yayınlanma: 05.11.2023 - 14:15

Güncelleme: 05.11.2023 - 14:15

Vampire Survivors adlı oyunun 1.8.0 sürümünde ücretsiz bir güncelleme ile oyuna "Maceralar" adlı yeni bir modun ekleneceği duyuruldu. Maceralar modu kapsamında oyuncular kendi kurdukları evrende hedeflerini ve zorlukları belirleyebilecek. Örneğin belirli bir süre hayatta kalmak veya belli bir sayıda düşmanı yenmek gibi. Bu görevlerin tamamlanmasının ardından da oyunun hikayesi ile ilgili ödüller kazanabilecekler. Açıklanan bilgilere göre Maceralar modu ana oyunu etkilemeyecek.

Ana oyunun ilerlemesi, Maceralara aktarılmayacak, ancak oyuncular 'Kalıntılarını' ve daha önce açtıkları farklı oyun modlarını (Hyper ve Inverse gibi) yanlarında taşıyabilecekler. Maceralar, ana oyun için pek fazla özellik getirmeyecek, ancak oyunculara "bol miktarda Para" ve potansiyel olarak yeni bir Kalıntı getirebilecekler.

Maceraların ne zaman piyasaya sürüleceği henüz net değil, ancak bu özellik oyunun ana sürümü ile bağlantılı olarak gelecek. Maceralar modunun hem ücretli hem de ücretsiz versiyonları bulunacak. Temel oyundaki bilgiler Maceralar modu kapsamında ücretsiz olarak sunulacak. Ancak DLC ile verilen ücretsiz versiyonunda ise daha farklı hikayeler yer alacak.