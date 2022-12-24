Survivor 2023 kadrosu netleşiyor! Acun Ilıcalı 6 yarışmacıyı daha açıkladı

Acun Ilıcalı, Survivor 2023'te yarışacak olan 6 ismi daha açıkladı. Survivor'ın 2023 yılındaki yeni sezonunda yarışacak olanlar arasında Alper Rende, Chaby Han, Buse Plan, Halil İbrahim Göker, Elanur, Kürşat Yalçınkaya yer alıyor.

cumhuriyet.com.tr
24 Aralık 2022 Cumartesi, 13:46
Survivor 2023 kadrosu netleşiyor! Acun Ilıcalı 6 yarışmacıyı daha açıkladı
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Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor 2023'te 6 isim daha belli oldu.

Yarışması kesinleşen isimler arasında Berdan Mardini, Ümit Erdim, Murat Eken ve Yusuf Güney, Zeynep Alkan, Seçkin Piriler ve Cansu Tuman vardı.

Acun Ilıcalı bu sefer 6 yarışmacıyı daha açıkladı.

Ilıcalı'nın açıkladığı son 6 isim şöyle:

Alper Rende, Chaby Han, Buse Plan, Halil İbrahim Göker, Elanur, Kürşat Yalçınkaya.


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