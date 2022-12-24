Survivor 2023 kadrosu netleşiyor! Acun Ilıcalı 6 yarışmacıyı daha açıkladı

24 Aralık 2022 Cumartesi, 13:46

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor 2023'te 6 isim daha belli oldu.



Yarışması kesinleşen isimler arasında Berdan Mardini, Ümit Erdim, Murat Eken ve Yusuf Güney, Zeynep Alkan, Seçkin Piriler ve Cansu Tuman vardı.

Acun Ilıcalı bu sefer 6 yarışmacıyı daha açıkladı.



Ilıcalı'nın açıkladığı son 6 isim şöyle:

Alper Rende, Chaby Han, Buse Plan, Halil İbrahim Göker, Elanur, Kürşat Yalçınkaya.