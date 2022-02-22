Survivor'da yumruklu kavga: Hikmet ve Yasin birbirine girdi, 'Görüntüleri yayınlayamıyoruz' denildi
Survivor All Star 2022'deki ada konseyinde Yasin Obuz ile Hikmet Tuğsuz arasında kavga çıktı. Konseydeki çekimlerin tamamlanmasının ardından Hikmet'in üzerine yürüyen Yasin, fiziki saldırıda bulundu. Survivor ekibi stüdyodaki kavgayı ayırmaya çalıştı. Kavganın detaylı görüntüleri ise TV8'de yayınlanmadı. Survivor'da acil durum konseyini toplayan Acun Ilıcalı ise Yasin için aldıkları kararı 22 Şubat Salı akşamı açıklayacak.
TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışması Survivor All Star'ın 21 Şubat Pazartesi akşamı yayınlanan bölümünde ortalık karıştı. Eleme adayı olan Yasin, ada konseyinin bitmesiyle takım arkadaşı Hikmet'in üzerine yürüdü.
YASİN, HİKMET'E TEPKİ GÖSTERDİ
Eleme adaylarının belirlediği ada konseyinin çekimleri tamamlandıktan sonra ortam gerildi. Konseyde sinirlerine hakim olamayan Yasin, kendisine iftira attığını düşündüğü Hikmet'e "Potadayız ve insanlar bizim için oy atıyorlar. Ancak bir arkadaşım hala bana iftira atıyor ve kötü göstermeye çalışıyor. Bunu ikinciye yapıyor" diyerek tepki gösterdi.
KONSEYDE YUMRUK YUMRUĞA KAVGA
Ada konseyinin çekimlerinin tamamlandığı ve Acun Ilıcalı'nın stüdyodan ayrılmak üzere olduğu anlarda ise beklenmedik bir kavga yaşandı. Hikmet'in üzerine yürüyen Yasin önce sözlü olarak bağırdı ardından ise fiziki saldırıda bulundu.
Survivor çekim ekibi yaşanan kavgayı güçlükle ayırdı.
TV8 ekranlarında ise o anlarda "Görüntüleri yayınlayamıyoruz" mesajı görüldü.
SURVIVOR'DA ACİL DURUM KONSEYİ
Survivor'ın yeni bölüm fragmanında ise Acun Ilıcalı'nın acil durum konseyi düzenlediği görüldü. Acun Ilıcalı konseyde Yasin'e verilecek cezayı açıklayacak.
"DİSKALİFİYE ETMEMEK İÇİN..."
Ilıcalı'nın "Ada konseylerinde çok gerilim görüyoruz. Ama bir kaç saat önce yaşanan bu olay gibisini hiç görmedik. Seninki apaçık önce sözlü sonra ise fiziki saldırıdır. Seni diskalifiye etmemek için bütün şartları zorlarım. Ne kadar zorlarımın limiti de tam senin geldiğin yer. Buna göre aldığımız karar gereği..." sözleri dikkat çekti.
Acun'un açıklamalarından sonra ise Yasin'in büyük üzüntü yaşadığı anlar fragmana yansıdı.
Yasin Obuz'un Survivor All Star'dan diskalifiye olup olmadığı ise yeni bölümde ortaya çıkacak.
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