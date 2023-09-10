Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor All Star 2024'ün 5'inci yarışmacısı belli oldu

Yayınlanma: 10.09.2023 - 13:42

Güncelleme: 10.09.2023 - 13:42

Yayımlandığı günden itibaren izleyiciyi ekran başına kilitleyen ve nefes kesen mücadelelere sahne olan Survivor yarışmasının All Star 2024 kadrosu şekillenmeye başladı. Programın kadrosuna geçmişte de yarışan Sercan Yıldırım dahil oldu.

KADRO ŞEKİLLENMEYE BAŞLADI

Survivor yarışması, 2024'te All Star bölümüyle ekrana gelecek. Survivor All Star'ın Nihat Altınkaya, Nagihan Karadere ve Ogeday Girişken'in ardından Aleyna Kalaycıoğlu da kadrosuna dahil oldu.

BEŞİNCİ YARIŞMACI SERCAN YILDIRIM OLDU

Instagram hesabından yarışmacıları açıklamaya başlayan Acun Ilıcalı, son olarak eski futbolcu Sercan Yıldırım'ı açıkladı.

Ilıcalı "Katıldığı sene performansıyla hepimizin takdirini toplayan sevgilisi Sercan Yıldırım, Survivor All Star 2024 kadrosunda olacak. Başarılar Sercan" dedi.

PERFORMANSIYLA GÖZ DOLDURMUŞTU

Survivor 2020 yarışmasında ünlüler takımında yer alan Sercan Yıldırım, o sezonun en iyi performans gösteren yarışmacılardan biri olarak yarışmayı 6. sırada bitirmişti. Yıldırım, 2022 yılında da Survivor 2022: All Star yarışmasında mücadele etmişti.