Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor All Star 2024'ün 5'inci yarışmacısı belli oldu
TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor All Star 2024'ün 5'inci yarışmacısı Sercan Yıldırım oldu. Sosyal medya hesabından haberi duyuran Acun Ilıcalı "Başarılar Sercan" dedi.
Yayımlandığı günden itibaren izleyiciyi ekran başına
kilitleyen ve nefes kesen mücadelelere sahne olan Survivor yarışmasının All
Star 2024 kadrosu şekillenmeye başladı. Programın kadrosuna geçmişte de yarışan
Sercan Yıldırım dahil oldu.
KADRO ŞEKİLLENMEYE BAŞLADI
Survivor yarışması, 2024'te All Star bölümüyle ekrana
gelecek. Survivor All Star'ın Nihat Altınkaya, Nagihan Karadere ve Ogeday
Girişken'in ardından Aleyna Kalaycıoğlu da kadrosuna dahil oldu.
BEŞİNCİ YARIŞMACI SERCAN YILDIRIM OLDU
Instagram hesabından yarışmacıları açıklamaya başlayan Acun Ilıcalı, son olarak eski futbolcu Sercan Yıldırım'ı açıkladı.
Ilıcalı
"Katıldığı sene performansıyla hepimizin takdirini toplayan sevgilisi
Sercan Yıldırım, Survivor All Star 2024 kadrosunda olacak. Başarılar Sercan"
dedi.
PERFORMANSIYLA GÖZ DOLDURMUŞTU
Survivor 2020 yarışmasında ünlüler takımında yer alan Sercan Yıldırım, o sezonun en iyi performans gösteren yarışmacılardan biri olarak yarışmayı 6. sırada bitirmişti. Yıldırım, 2022 yılında da Survivor 2022: All Star yarışmasında mücadele etmişti.
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