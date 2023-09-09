Nihat Altınkaya, Nagihan Karadere, Ogeday Girişken... Acun Ilıcalı Survivor 2024 All Star'ın 4. yarışmacısını açıkladı!
Acun Ilıcalı, Survivor 2024 All Star'da yarışacak isimleri açıklamaya devam ediyor.
İlk açıklanan isim Nihat Altınkaya oldu.
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İkinci isim ise 'Bir daha gitmem' diyen sözleriyle gündem olan Nagihan Karadere oldu.
Açıklanan 3. isim de Survivor 2017 şampiyonu Ogeday Girişken oldu.
Ilıcalı, sosyal medya hesabından 4. yarışmacının Aleyna Kalaycıoğlu olduğunu duyurdu.
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