Nihat Altınkaya, Nagihan Karadere, Ogeday Girişken... Acun Ilıcalı Survivor 2024 All Star'ın 4. yarışmacısını açıkladı!

cumhuriyet.com.tr
09 Eylül 2023 Cumartesi, 20:19
<p style="margin: 0px; font-style: normal; font-variant-caps: normal; font-stretch: normal; font-size: 13px; line-height: normal;">Acun Ilıcalı, Survivor 2024 All Star'da yarışacak isimleri açıklamaya devam ediyor. </p>

Acun Ilıcalı, Survivor 2024 All Star'da yarışacak isimleri açıklamaya devam ediyor. 

<p>İlk açıklanan isim <strong>Nihat Altınkaya</strong> oldu.</p>

İlk açıklanan isim Nihat Altınkaya oldu.

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<p>İkinci isim ise '<strong>Bir daha gitmem'</strong> diyen sözleriyle gündem olan <strong>Nagihan Karadere</strong> oldu.</p>

İkinci isim ise 'Bir daha gitmem' diyen sözleriyle gündem olan Nagihan Karadere oldu.

<p>Açıklanan 3. isim de Survivor 2017 şampiyonu <strong>Ogeday Girişken</strong> oldu.</p>

Açıklanan 3. isim de Survivor 2017 şampiyonu Ogeday Girişken oldu.

<p>Ilıcalı, sosyal medya hesabından 4. yarışmacının <strong>Aleyna Kalaycıoğlu</strong> olduğunu duyurdu.</p>

Ilıcalı, sosyal medya hesabından 4. yarışmacının Aleyna Kalaycıoğlu olduğunu duyurdu.

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