Acun Ilıcalı ölümden döndüğü anları anlattı: 'Resmen üzerimden geçti...'
Survivor 2022 All Star'da 30 Mayıs Pazartesi akşamı düzenlenen ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, İspanya’da ölümden döndüğü anları anlattı. Ilıcalı, "Garip bir an yaşamıştım, Direkten geri geldim diyebilirim" ifadelerini kullandı.
TV8'de izleyicilerle buluşan Survivor 2022 All Star yarışmasında ada konseyinde yer alan yarışmacılarla sohbet eden Acun Ilıcalı, anlattıklarıyla sosyal medyada gündem oldu.
İspanya'da ölümden döndüğü anları takipçilerine anlatan Ilıcalı, yaşadığı ilginç olayı asla unutamadığını dile getirdi.
Ilıcalı, ''İspanya'ya boğa koşusuna gitmiştik. Boğa koşu yaparken önümdeki arkadaş takılıp düşünce, bende arkama bakarak koştuğumdan ona takılıp yere düştüm. Arkama baktığımda boğanın geldiğini gördüm" dedi.
"O GÜN DE KIRMIZI RENK GİYMİŞTİM"
Ünlü televizyoncu şöyle konuştu:
"Boğa ağırlığını vermeden üzerimden geçti. Sonra devamında da karşıdan başka bir boğa geliyordu. O gün de kırmızı renk giymiştim, bizim hayvan hiç renk körü değildi, kalabalığın içinde beni gördü. Garip bir an yaşamıştım, Direkten geri geldim diyebilirim."
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