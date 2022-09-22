Yıldız Tilbe'den dikkat çeken 'O Ses Türkiye' iddiası

22 Eylül 2022 Perşembe, 09:00

Ekranların sevilen yarışma programı olan O Ses Türkiye yeni sezonda TV8 ekranlarında yayınlanmaya hazırlanıyor.

Merakla beklenen jüri üyelerinin belli olduğu iddia edilmişti.

YILDIZ TİLBE VE HADİSE'YE YENİ JÜRİ ÜYELİĞİ TEKLİFİ

Yapımcı Acun Ilıcalı’nın O Ses Türkiye jüri koltukları için Yıldız Tilbe ve Hadise için teklif götürdüğü söylendi.

Bunun yanı sıra Murat Boz ve Beyazıt Öztürk’ün O Ses Türkiye’deki jüri koltuklarının hazır olduğu da belirtildi.

Tüm bu iddiaların ardından Yıldız Tilbe’den kafa karıştıran bir açıklama geldi.

Tilbe bu iddiaları Twitter'da yaptığı açıklama ile yalanladı.

Tilbe "Bana jüri teklifi gelmedi. Zaten bu sene O Ses Türkiye yokmuş bildiğim kadarıyla" ifadelerini kullandı.

Tilbe'nin açıklamasının ardından gözler Acun Ilıcalı'ya çevrildi. Acun Medya'nın konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.