Acun Ilıcalı duyurdu: Polisten ‘Survivor'a operasyon

Yayınlanma: 07.01.2024 - 14:25

Güncelleme: 07.01.2024 - 14:25

Bu akşam yayınlanacak MasterChef Türkiye 2023 All Star finali nedeniyle ‘Survivor'un yeni bu akşam ekranda olmayacak.

Pazartesi akşamı yayınlanacak bölümün fragmanı ise içinde ilginç ayrıntılar barındırıyor.

Ada konseyine ise Acun Ilıcalı'nın açıklamaları gündem oldu. ılıcalı Dominik'te ‘Survivor’ ekibine polisin operasyon yaptığını duyurdu.

Acun Ilıcalı konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Şaşırdığım çok olay oldu ama bu enteresan bir olay. Ben şu yaşıma geldim, böyle bir şey görmedim. Telefon geliyor. Abi... Efendim. Dominik polisi operasyon yapmış bizimkileri almışlar."