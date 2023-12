Survivor 2024 All Star ne zaman başlıyor, kimler yarışacak? İşte 2024 Survivor kadrosu...

Yayınlanma: 08.12.2023 - 17:17

Güncelleme: 08.12.2023 - 17:17

Survivor 2024 yeni sezonda All Star formatıyla yayımlanacağı duyuruldu. Acun Ilıcalı'nın açıklamalarının ardından izleyiciler Survivor 2024 All Star yarışmacılarının kimler olabileceğini araştırmaya başladı. Yeni sezonda çok fazla yeniliğe yer verileceğini söyleyen Acun Ilıcalı, Survivor 2024 All Star'ın kadorusunu açıkladı.

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor 2024 için geri sayım başladı. Programın takipçileri Survivor 2024 kadorusnu ve yayın tarihini merak ediyor.

SURViVOR 2024 ALL STAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2024 All Star Ocak ayında başlayacak.



SURViVOR 2024 ALL STAR KADROSU

- Yasin Obuz

- Gizem Memiç

- Özgür Tetik

- Furkan Kızılay

- Ersin Korkut

- Hakan Hatipoğlu

- Nihat Altınkaya

- Nagihan Karadere

- Ogeday Girişken

- Aleyna Kalaycıoğlu

- Sercan Yıldırım

- Damla Can

- Turabi Çamkıran

- Poyraz Yiğit

- Merve Aydın

- Nefise Karatay

- Doğukan Manço

- Seda Ocak

- Sahra Işık