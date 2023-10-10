Galatasaray maçında problem yaşanmıştı: Acun Ilıcalı kesintinin nedenini açıkladı!

Yayınlanma: 10.10.2023 - 22:12

Güncelleme: 10.10.2023 - 22:12

Hull City Başkanı ve Exxen yayın platformunun sahibi Acun Ilıcalı, Manchester United - Galatasaray maç yayınında yaşanan problemlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ilıcalı, kesinti hakkında, "Hayatınızda bozulmayan bir şey oldu mu? Teknik bir problem ve çok üzgünüz. Avrupa maçlarını alırken kanalımız olduğu için aldık. Böyle bir şey olabileceğini tahmin ettik. Antenden yayın yapmadığımız için böyle aksilik oluyor. Talihsiz bir olay oldu. TV8,5'ta yayını hemen vererek insanları mağdur etmemeye çalıştık. Exxen çökmedi aslında yayına son 5 dakika gelenler giremedi. Erken girenlerde bir sorun yaşanmadı. Dilerim bir daha yaşanmaz" dedi.

"KORSAN YAYIN HIRSIZLIKTIR"

Acun Ilıcalı'nın açıklamaları şu şekilde:

"Korsan yayın yapan bir hırsızdır. Ben çok acıktım, param yok gidip çalıp karnımı doyuyarım. Bu korsan yayınla aynı. Korsan yayın Acun Ilıcalı'ya bir şey yapmaz, kulüpleri öldürür. Benim Champhionship'teki TV gelirim, Türkiye'dekinin 5 katı. Böyle giderse futbol amatöre döner."

"Ben ağır Fenerbahçe'liyim. Diğer kulüplere saygı ve sevgim sonsuz. Futbol için bir gerilim hiçbir zaman yaşamadım. Ali Koç takım için çok fedakarlık yaptı. Bir insanın bir işe verdiği enerji önemlidir. En zor zamanda da elinden geleni yaptı şimdi de yapıyor. Bugün iyi gidiyor diye yarın iyi gidecek diye bir şey yok. Ben bunları gördüğüm için destekliyorum. Babamın hayrı için desteklemiyorum. Bir önceki başkan Aziz Yıldırım, Fenerbahçe için hapis yattı. Onun da çok büyük fedakarlığı oldu. O dönem Aziz Yıldırım'ı destekliyordum. Şimdi de Ali Koç'u destekliyorum. Kişilere değil makama karşı saygım var. Bu seneki takımı çok iyi buluyorum. Her şey iyi gittiği zaman dünyanın en iyi takımı olursun, kötü gittiğinde de dünyanın en kötü takımı olursun. Oyuncu satışlarının getirdiği ekonomik avantaj Fenerbahçe'de avantaja dönüştü. Fenerbahçe'nin yaptığı sistemi ben de İngiltere'de bunu yapmak istiyordum. Benim de hayalim buydu. Ali Koç, Fenerbahçe tarihinin en faydalı başkanı olmuştur. Bu anlattığımız oyuncuları bulup satabildiyse büyük bir başarı vardır burada. 80 milyon euroluk bir satış yapılmış. Bu Fenerbahçe'nin geleceği için de önemli."

"GALATASARAY'I TAKDİR EDİYORUM"



"Fenerbahçe'de başkanlık hayaliniz var mı?" sorusuna Acun Ilıcalı, "Bunu biraz iltifat olarak görüyorum. Sen yakışırsın denmesi bir Fenerbahçeli için çok büyük bir mutluluk ama şu anda öyle bir düşüncem yok. İlerde ne olur bilmem. Şartlar benim başkanlıkla buluşmamı organik bir şekilde sağlarsa ben bunu istemem diyemem. Şu anda aklımın ucundan bile geçmiyor" yanıtını verdi.

"Galatasaray'ı takdir ediyorum. İngiltere'deki galibiyet hepimizi gururlandırdı. Kılpayı değil, çok güzel bir galibiyet aldı. Galatasaray doğru hoca ile iyi bir yolda. Okan Buruk, bana sorarsanız Milli Takım'a gelmeliydi. Okan Buruk boştayken ne yaptım, beni dinlemediler. Çok zeki, işini bilen ve iyi bir insan. Baktığım zaman eksik bulamıyorum. Okan benim çok eski dostum."

"EMRE BELÖZOĞLU'YLA BULUŞAMADIK"

"Biz hoca ararken, Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük yetkisi yoktu. Emre'nin durumu olduğunda da benim hocam vardı. Bir türlü buluşamadık. Zaman ne gösterir bilmem. Kimseyi canım ciğerim diye hocam yapmam zaten ama bugün Emre'nin performansı Hull City'de hoca olmaya fazlasıyla yeter. Top teknik direktör olması gereken özellikler var. Korkunç bir insan ilişkisi, şeytan tüyü, oyuncuyu kendisine inandıracak temiz bir kalp var. Büyük bir vizyonu var. Barcelona'da oynamış. Büyük takımlarda oynayan kim var? Başarının yüzde 52'i insan ilişkisidir."

"Ozan Tufan, Championship'in göz bebeği. Fenerbahçe'de işe yaramayan oyuncuyu ben Hull City'e alacam, amacım Premier Lig'e çıkmak. Ben manyak mıyım? Allahyar ile ilgili 4 milyon verdiler falan diyorlar. Bu adam önemli İngiliz gazetesinde potansiyel oyuncu olarak gösterildi. Bizde büyük bir sakatlık geçirdiği için oynayamadı. Allahyar için biz 4 milyon euro teklif aldık ama satmadım."