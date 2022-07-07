Acun Ilıcalı, Yeni Akit'in hedefinde: 'Bu kadarı da fazla...'

07 Temmuz 2022 Perşembe, 22:40

İktidara yakınlığıyla ve gerici söylemleriyle bilinen Yeni Akit gazetesinin hedefindeki son isim televizyoncu Acun Ilıcalı oldu. Ilıcalı, geçen gün sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’ya doğum günü sürprizi yapmış, Altunkaya'yı yemeğe çıkardığı bir fotoğrafı da sosyal medyadan paylaşmıştı.

Ilıcalı, paylaşımına “Çok şey yazarım ama yüzüne söylemek en güzeli. Doğum günün kutlu olsun, yüzün hep gülsün. Nice mutlu yılların olsun” yazmıştı.

AKİT: 'YUH ARTIK ACUN'

Yandaş Yeni Akit, Ilıcalı ve Altunkaya'nın bu fotoğrafını paylaşarak, ünlü sunucunun kolundaki saate dikkat çekti. Kol saatinin değerini haber yapan Yeni Akit, Acun Ilıcalı’nın Türk toplumunun ahlaki yapısını bozan programlar yaptığını iddia etti.

İşte Yeni Akit'in o haberi: