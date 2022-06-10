Gerici Akit, Defne Samyeli'yi hedef aldı

10 Haziran 2022 Cuma, 11:28

Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılık de yapan Defne Samyeli, önceki akşam Gayrettepe'deki bir mekanda sahne aldı. Sahneye kabarık eteği bulunan bir kıyafet ile çıkan Samyeli, konserin ilerleyen dakikalarında üstündekilerini tek tek çıkararak altında bulunan kostümle kaldı.

AKİT BU KEZ DE SAMYELİ'Yİ HEDEF ALDI

Ünlü ismin sahne şovu sosyal medyada gündem olurken; Samyeli, iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Akit gazetesi tarafından hedef alındı. Samyeli'ye kıyafeti üzerinden saldıran gazete, söz konusu haberde "Anadan üryan Defne Samyeli mide bulandırdı" ifadelerine yer verdi.

"Gülşen ve Aleyna Tilki'ye özenen Defne Samyeli, sahnede bir anda soyundu" sözlerinin kullanıldığı haberde, "Özel hayatı ve verdiği ahlaksız pozlarla gündemden düşmeyen sunucu eskisi Defne Samyeli, sahne aldığı mekanda mide bulandırdı" ifadeleri yer aldı.

Gerici Akit, daha önce Gülşen ve Aleyna Tilki gibi isimleri de kıyafetleri üzerinden hedef göstermişti.