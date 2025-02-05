Acun Ilıcalı'dan açıklama geldi: Survivor'da Ayşe Yüksel'e ne oldu? Ayşe Yüksel Survivor'dan diskalifiye mi olacak?

Yayınlanma: 05.02.2025 - 09:30

Güncelleme: 05.02.2025 - 09:31

Survivor 2025 All Star-Gönüllüler formatında mücadele eden Ayşe Yüksel, son bölümlerde parkurlarda yer almayınca konu sosyal medyada gündem oldu.

Açıklama 4 Şubat’ta yayınlanan bölümde Acun Ilıcalı’dan geldi.

"ŞU AN GÖZETİM ALTINDA"

Survivor’un yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, Ayşe Yüksel’in sağlık durumuna ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Ayşe'nin ayağında kırık olduğunu öğrendik. Şu an gözetim altında. Doktorumuz iki gündür tedavi sürecini takip ediyor.”

Ilıcalı, Ayşe’nin yarışmaya devam edip edemeyeceğinin henüz netleşmediğini belirterek, “Bundan sonrası belirsiz; kırığın boyutu, iyileşme süresi gibi faktörlere bağlı olarak karar vereceğiz” ifadelerini kullandı.

AYŞE YÜKSEL SURVIVOR’DAN DİSKALİFİYE Mİ OLACAK?

Yaşadığı sakatlık nedeniyle yarışmaya devam edip edemeyeceği henüz kesinleşmeyen Ayşe Yüksel’in akıbeti, önümüzdeki günlerde yapılacak sağlık kontrollerine bağlı olacak.