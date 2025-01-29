Acun Ilıcalı’nın Kızı Yasemin Ilıcalı okyanusta köpekbalıklarıyla yüzdü! Annesi zeynep yılmaz kayda aldı

Yayınlanma: 29.01.2025 - 12:59

Güncelleme: 29.01.2025 - 12:59

Sunucu ve televizyon yapımcısı Acun Ilıcalı ile Zeynep Yılmaz’ın kızı Yasemin Ilıcalı, okyanusta köpekbalıklarıyla yüzerek dikkat çekti. Bu cesur anlar, Zeynep Yılmaz tarafından kaydedildi ve sosyal medyada büyük ilgi gördü.

ANNESİ HEM KAYDETTİ, HEM SİTEM ETTİ

Etkinlik sırasında kızını hem izleyen hem de görüntüleyen Zeynep Yılmaz, paylaştığı videoya "Neden neden??" şeklinde yorum yaparak kızına sitem etti. Görüntüler, kısa sürede sosyal medya kullanıcıları tarafından ilgiyle karşılandı.

ZENGİNLERİN EKSTREM DENEYİMLERE OLAN İLGİSİ ARTIYOR

Köpekbalıkları ile yüzme gibi ekstrem etkinlikler son dönemde üst gelir grubu tarafından ilgi görüyor. Organizasyon şirketleri, bu tür aktiviteler için uzman rehberlerle hizmet sunuyor. Saatlik fiyatlar ise 1000 doları aşabiliyor.