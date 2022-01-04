Acun Ilıcalı'dan 'Kırmızı Oda' açıklaması

04 Ocak 2022 Salı, 09:49

Psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu’nun 2004 yılında yayınlanan Madalyonun içi: Bir Psikiyatrin Not Defteri adlı kitabından uyarlanan Kırmızı Oda dizisi, TV8’de 4 Eylül 2020 tarihinde yayın hayatına başladı.



Başrolünde Binnur Kaya'nın olduğu Kırmızı Oda, gerçek hikayeleri ekranlara taşıyan orijinal bir yapım olması nedeniyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. Ancak Kırmızı Oda'nın yeni sezonu, diğer diziler karşışında hedeflenen reyting sonuçlarına ulaşamadı. Dizi, özellikle son haftalarda rakiplerinin gerisinde kalarak reytinglerde bekleneni elde edemedi.

Bu gelişmelerin ışığında, Acun Ilıcalı’nın Kırmızı Oda dizisi için erken final kararı alacağı iddia edilmişti.

ACUN ILICALI'DAN 'KIRMIZI ODA' AÇIKLAMASI

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında, diziyle ilgili iyi haberi duyurdu.



Ilıcalı, 31 Aralık Cuma günü yayınlanmayan dizinin ekranlara üç hafta ara verdiğini dile getirdi. Kırmızı Oda dizisinin yeni bölümü 21 Ocak Cuma akşamı seyirciyle buluşacak.

Dizinin yeni yılda da devam edeceği mesajını veren ünlü televizyoncu, yeni oyuncular ve yeni hikayelerle Kırmızı Oda’nın ekranda kalmaya devam edeceğini duyurdu.