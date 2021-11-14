Survivor'da sakatlanan Emin Günenç, Kırmızı Oda'nın kadrosuna katıldı
Survivor 2021 yarışmacılarından Emin Günenç, TV8'in Cuma akşamlarına damga vuran dizisi Kırmızı Oda'ya dahil oldu. Ekranlara gelen son bölümde Sinan karakterine hayat veren oyuncu, sosyal medyada büyük beğeni topladı. Survivor Emin, yaşadığı talihsiz sakatlık sebebiyle Survivor'a veda etmek durumunda kalmıştı.
TV8'in büyük beğeniyle izlenen dizisi Kırmızı Oda'ya sürpriz bir isim dahil oldu. Survivor'da yaşadığı sakatlık sebebiyle gözyaşları içinde veda etmek durumunda kalan Emin Günenç, dizinin son bölümünde izleyici karşısına çıktı.
Emin Günenç'in kayıtlı olduğu oyunculuk ajansı, oyuncuyu Instagram hesaplarında paylaşarak, Günenç'in Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil olduğunu açıklamıştı.
Survivor gönüllüler takımının iddialı yarışmacıları arasında yer alan Emin Günenç, yaşadığı sakatlık sebebiyle yarışmaya devam edememişti.
SURVIVOR'DAN SONRA TALİHİ AÇILDI
Survivor 2021 sezonunda Gönüllüler takımda yer alan Emin Günenç'in talihi, yarışmadan sonra talihi açıldı. Yıllardır hazırlandığı ve hayalini kurduğu Survivor'a sakatlık nedeniyle veda eden Günenç, adadan ayrılmak istememişti.
Cem Karcı'nın yönetmenliğini üstlendiği, başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı ve Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenerek Banu Kiremitçi Bozkurt’un senaryosunu kaleme aldığı Kırmızı Oda son yılların en çok izlenen dizileri arasında yer alıyor.
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