Gökhan Özoğuz, Kırmızı Oda dizisinde yer alacak
Şarkıcı ve Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, TV8’in çok izlenen dizisi Kırmızı Oda’nın kadrosuna katıldı. Özoğuz'un uyku problemi çeken Dara isimli birine hayat vereceği öğrenildi.
Müzisyenliğinin yanı sıra Kendi Yolumda, O Şimdi Mahkum, O Şimdi Asker ve Tramvay filmlerinde rol alan Gökhan Özoğuz, ilk kez bir dizinin kadrosuna dahil oldu. Özoğuz, Kırmızı Oda'da izleyicilerle buluşacak.
Özoğuz, dizide Dara karakterine hayat verecek.
Yaşadığı uyku problemi ile Doktor Hanım’a gelecek olan Dara’nın merak edilen hikayesi 19 Kasım’dan itibaren her cuma ekranlarda yer alacak.
MELTEM CUMBUL DA KATILMIŞTI
Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna geçtiğimiz hafta da Meltem Cumbul dahil olmuştu Dizinin 52. bölümü 19 Kasım akşamı saat 20.00’de TV8 ekranlarında olacak.
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