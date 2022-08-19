Acun Ilıcalı'dan sürpriz anlaşma

19 Ağustos 2022 Cuma, 10:46

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı popüler kimliği nedeniyle reklamcıların da en çok teklif götürdüğü isimlerin başında geliyor.

TV100’den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yakın zamanda bir cep telefonunun yüzü olan Ilıcalı son olarak İş Bankası'yla el sıkıştı. Ünlü televizyoncu bankanın bir uygulamasının reklam yüzü oldu.

YÖNETMEN ALİ TANER BALTACI

Acun Ilıcalı reklam filmi için kamera karşısına geçti. Yapılan anketlerde halkın en güvendiği isimlerin başında gelen Ilıcalı’nın reklam filminin yönetmenliğini ülkemizin en başarılı reklam yönetmenlerinden Ali Taner Baltacı yaptı.