Acun Ilıcalı'dan sürpriz anlaşma
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, yoğun iş temposuna yeni projeler ekledi. 53 yaşındaki Ilıcalı bu kez sürpriz bir anlaşma imzalayıp kamera karşısına geçti.
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı popüler kimliği nedeniyle reklamcıların da en çok teklif götürdüğü isimlerin başında geliyor.
TV100’den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yakın zamanda bir cep telefonunun yüzü olan Ilıcalı son olarak İş Bankası'yla el sıkıştı. Ünlü televizyoncu bankanın bir uygulamasının reklam yüzü oldu.
YÖNETMEN ALİ TANER BALTACI
Acun Ilıcalı reklam filmi için kamera karşısına geçti. Yapılan anketlerde halkın en güvendiği isimlerin başında gelen Ilıcalı’nın reklam filminin yönetmenliğini ülkemizin en başarılı reklam yönetmenlerinden Ali Taner Baltacı yaptı.
Video Haberler
- O anlar saniye saniye kamerada
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Azerbaycan’da farklı noktalarda orman yangını
- Ümraniye'de bir garip olay
- Telefon batarya bir anda elinde patladı: İşte o anlar
- Örümcek adam İstanbul'da
- Vitessiz bisileti bırakıp vitesli olanı çaldı
- Adana'da lastik deposunda yangın : 2 yaralı
- Motokurye kanala düştü; O anlar kamerada
- Doğuş Üniversitesi öğrencilerine soruşturma açıldı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Kur uçtu, dolar zirveyi gördü!
- 'Yalan konuşuyorsun; yalancı' diye bağırdı
- Diyanet, ‘tayt’ ve ‘pantolon’a taktı
- Bir eve bavulun içinde çocuk cesedi gönderildi!
- Konut ve kirada yeni adım
- AKP’li vekilin boşanmak istediği eşinden açıklama
- Fatih Tezcan cezaevine girdi
- Kılıçdaroğlu'na böyle seslendi
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- 'Devre dışı bırakacak bir sistem üzerinde çalışılıyor'