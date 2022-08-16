MasterChef'i karıştıran iddia: 'Acun Ilıcalı, o yarışmacıyı göndermek istedi'
TV8'in sevilen yapımı MasterChef Türkiye’de, kanal sahibi Acun Ilıcalı ile yarışmacı Fatma Nur Uçar arasında tartışma yaşandığı iddia edildi. Ilıcalı'nın, Uçar'ın tavırlarından rahatsız olduğu için kendisini göndermek istediği öne sürüldü.
MasterChef Türkiye yarışması, jürisi ve yarışmacılarıyla sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Ilıcalı'nın ekranlara taşıdığı yarışmada, gerginlikler de eksik olmuyor. Birbirinden farklı yarışmacıların yarıştığı programda bu defa tartışma, iddiaya göre Acun Ilıcalı ve yarışmacı arasında yaşandı.
HaberGlobal'in aktardığı habere göre; Ilıcalı, yarışmacılar arasında ilginç tavırlarıyla bilinen Fatma Nur Uçar ile tartışmaya girdi. Ilıcalı'nın Uçar'ı göndermek istediği iddia edildi.
'TARTIŞMA YAŞANDI' İDDİASI
İddialara göre ikili arasında sert bir tartışma yaşandı. Acun Ilıcalı, tavırlarından dolayı Fatma Nur Uçar'ı göndermek istedi fakat araya yarışmacılar ve yapımın girmesiyle olay sakinleştirildi.
Ilıcalı'nın şefleri ziyareti sırasında tanıştığı Fatma Nur ile bir anda tartışmaya başladığı ve "Sen evine git ya! Ben seninle uğraşamam" diyerek yarışmacıyı yarışmadan göndermek istediği ileri sürüldü.
YAPIM ARAYA GİRDİ
Acun Ilıcalı'nın bu tepkisinden sonra araya İrem Kanan ve yapımın girdiği iddia edildi. Araya İrem Kanan ve diğer yapım ekibinin girmesiyle Ilıcalı'nın bu karardan vazgeçtiği ancak herhangi bir sorun yaratması durumunda gönderilmesini istediği belirtiliyor.
Konuya ilişkin, taraflardan henüz resmi bir açıklama gelmedi.
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