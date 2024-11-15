Adamlar’dan yeni albüm: 'Kahırlı Merdiven' yayımlandı!

Yayınlanma: 15.11.2024 - 12:07

Güncelleme: 15.11.2024 - 12:10

Adamlar, 9 yeni şarkıdan oluşan "Kahırlı Merdiven" albümüyle dinleyicileri yine kendi iç dünyalarına bir yolculuğa davet ediyor.

Derin ve mizahi sözleriyle dikkat çeken albüm, grubun on yıllık birikimini ve müzikal olgunluğunu yansıtıyor. Grup üyeleri Tolga Akdoğan (vokal ve elektrik gitar), Gürhan Öğütücü (elektrik gitar), Berat İşçioğlu (bas gitar) ve Berkan Tilavel (davul), bu albümde ortak yaratım süreçlerini en güçlü şekilde ortaya koyuyor.

15 KASIM’DA TÜM DİJİTAL PLATFORMLARDA

15 Kasım’da tüm dijital platformlarda yayınlanacak olan "Kahırlı Merdiven", grubun enerjik ve kendine özgü rock tarzını taşırken, ironik anlatımları ve yoğun duygusal yansımaları da barındırıyor. Albüm lansmanı ise 1 Aralık’ta İstanbul Volkswagen Arena’da yapılacak ve yeni şarkılar ilk kez burada seslendirilecek.

ADAMLAR KİMDİR?

Adamlar 2014 yılında kurulmuş, vokalist ve gitarist Tolga Akdoğan, gitarist Gürhan Öğütücü , bas gitarist Berat İşçioğlu ve baterist Berkan Tilavel 'den oluşan rock grubu.

KARİYER

İlk olarak Tolga Akdoğan "Adamlar" adıyla yan proje gibi müzik üretimine başladı. Ardından kariyerine bu isimde devam etme kararı aldı. Şarkıları albümde toplama fikriyle albüm sürecine girildi. Ve albüm kayıt sürecinde de yaşanan değişimler sonucu grup elemanları belirlendi. Kadro Tolga Akdoğan, Berkan Tilavel, Burak Güngörmüş, Gürhan Öğütücü ve sonradan gelen Burak Irmak ile tamamlandı. Eylül 2014'te ilk albümleri Eski Dostum Tankla Gelmiş'i yayınladılar. Tarz olarak eğlenceli sözlere ve müziğe sahip bu albüm, turneyle birlikte fazlaca ilgi gördü.

Ekim 2016 yılında ikinci albümleri olan Rüyalarda Buruşmuşuz piyasaya sürüldü.

Ağustos 2018'de "Hikaye" teklisi klibiyle birlikte yayımlandı.

12 Nisan 2019 tarihinde bu şarkının da yer aldığı üçüncü albümleri Dünya Günlükleri yayımlandı.

Haziran 2021'de Sezen Aksu'nun ''Küçüğüm'' adlı şarkısına yaptıkları cover, klibiyle 26 Ağustos 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. birlikte yayımlandı.