Adanalı dizisinin Maraz Ali’si Mehmet Akif Alakurt'tan Kılıçdaroğlu’na çirkin sözler: 'Tuncelili olduğunu biliyorsunuzdur...'
Oyuncu Mehmet Akif Alakurt, bu kez CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Alakurt'un yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Tuncelili yurttaşları da hedef aldığı görüldü.
Adanalı dizisinde canlandırdığı 'Maraz Ali' karakteriyle ünlenen ve daha sonra sosyal medyada yaptığı küfürlü paylaşımlarıyla tepki çeken oyuncu Mehmet Akif Alakurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.
Kılıçdaroğlu'nun resmini paylaşan Alakurt, "Biliyorsunuz Türkiye'nin her şehrinde Atatürk seven bulursunuz. Tunceli bu konuda istisnadır" dedi.
Alakurt'un aynı zamanda Tuncelili yurttaşları da hedef aldığı söz konusu paylaşımı şöyle:
"Biliyorsunuz Türkiye'nin her şehrinde Atatürk seven bulursunuz. Tunceli bu konuda istisnadır. Bu yüzsüz adamın ve destekçilerinin 20 yıllık başarızlığına rağmen CHP'nin başında durma ısrarını sorgulamak lazım."
Alakurt, yaptığı başka paylaşımda ise "Bu tarla faresi suratlı adamın Tuncelili olduğunu biliyorsunuzdur umarım" diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.
Küfürlü paylaşımlarıyla tepki çeken Mehmet Akif Alakurt, daha önce de Türk kadınlarını aşağılayan ifadeler kullanmıştı.
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