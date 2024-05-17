Adaya veda eden isim belli oldu: Rakibinden tek bir sayı bile alamadı...

Yayınlanma: 17.05.2024 - 00:38

Güncelleme: 17.05.2024 - 00:38

Survivor All Star'da eleme heyecanı ve kıyasıya rekabet düellolar ile son buldu. Eleme potasında yer alan 4 isim kıyasıya rakebet ederek bir hafta daha adada kalabilmek ter döktü. Fakat bir ismin çabası yeterli olmadı. İşte adaya veda eden isim...

RAKİBİNDEN TEK BİR SAYI BİLE ALAMADI...

Survivor All Star'da eleme potasında yer alan Merve ve Aleyna ile Özgür ve Atkan yarıştı. İlk turda kazanan isimler Merve ve Atakan olunca final Özgür ve Aleyna arasında oynandı. Kazanan isim ise 5-0'lık skorla Özgür oldu. Böylece bu hafta adaya veda eden isim Aleyna oldu.

Aleyna geçen hafta 3 erkek yarışmacı ile eleme potasına yer almış, finalde Sercan ile yarışacak kazanmıştı. Bu hafta ise çabası yeterli olmadı.

ADAYA VEDA ETTİ!

Aleyna, Özgür ile oynadığı düello ardından arkadaşları ile veda etti:

Bugün İstanbul'da çağırıldığıma dair bir kabus gördüm. Her şeyde bir hayır vardır.

Aleyna bu seneki performansı ile ilgili şunları söyledi:

Benim için bu sene güzel geçti. Mutlu olduğum da çok şey oldu. Performans olarak açıldığı hissettim.